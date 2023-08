Ecuador al voto nel terrore, hub della droga di Perù e Colombia

Pur geograficamente distante, il Messico riveste un ruolo importante nella accelerazione del business del narcotraffico in Ecuador. I cartelli ecuatoriani, hanno siglato accordi con quelli messicani, potentissimi, di Sinaloa e Jalisco.

I recentissimi dati ufficiali forniti dalla Policía nacional del Ecuador confermano l’approdo dell’Ecuador nel novero dei Paesi violenti. Nel 2021 il tasso di omicidi era pari a 13 ogni 100mila abitanti, e quest'anno pare schizzato a quota 40.

I candidati

È Luisa Gonzalez la favorita alle elezioni presidenziali dell’Ecuador: 46 anni, è stata eletta nel 2021all'Assemblea nazionale, il Parlamento unicamerale. Favorita sì, anche se non sono disponibili gli ultimi sondaggi, proibiti dalla legge ecuatoriana dal 10 agosto. Gonzalez è politicamente vicina, oltre ché sostenuta dall’ex presidente Rafael Correa. Gonzalez appartiene al partito di centro sinistra denominato Revolucion ciudadana. Il dossier più urgente da affrontare è quello economico-finanziario. Per questo, il candidato vicepresidente, in ticket con lei, è Andres Arauz, economista di formazione, già ministro della Conoscenza e del talento umano dal 2015 al 2017.

Gonzales ha dichiarato a Reuters che utilizzerà 2,5 miliardi di dollari «per tamponare le emergenze sociali del Paese», fondi che attingerà dalle riserve della Banca centrale.

I candidati del centrodestra sono tre: il più accreditato è Jan Topic, ex tiratore scelto e legione straniera francese, soprannominato “Rambo” e definito anche “il Bolsonaro ecuatoriano, seguito da Otto Sonnerholzner e Daniel Noboa. Tra coloro che corrono per la presidenza vi è anche Cristian Zureta, alfiere dell’anticorruzione, erede politico del candidato ucciso, Fernando Villavicencio. Infine l’indigenista Yaku Perez, espressione dei movimenti di tutela ambientale e per la sostenibilità, in difesa dell’Amazzonia.