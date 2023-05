Ed Sheeran, Subtract è il suo nuovo album

Ascolta la versione audio dell'articolo

Era una delle notizie musicali più attese dell'anno ed è arrivata. Ed Sheeran pubblicherà il suo nuovo album “-” (Subtract), l’ultimo della sua era decennale di album matematici, il prossimo 5 maggio. È un album che nasce all'insegna di un ritorno alle radici del cantautore britannico originario di Suffolk e che segue “+ (Plus)” del 2011, “x” (Multiply) del 2014, “÷” (Divide, 2017) e “=” (Equals) 2021.



Un lavoro scritto in un contesto di dolore personale ma anche di grande speranza per il futuro e che nelle intenzioni di Sheeran si presenta come molto ambizioso. “Ho lavorato a “Subtract” per un decennio, cercando di scolpire l’album acustico perfetto - ha raccontato il cantante sui propri canali social -, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l’arte”.

Insomma, è un album all'insegna della rigenerazione, della scoperta di sé stesso e che nella scrittura trova una forma di autoterapia per superare la depressione scaturita da alcuni traumi personali, come la malattia della moglie e la scomparsa prematura del suo migliore amico, Jamal Edwards, che fu tra i primi ad aiutare Sheeran a farsi conoscere su Youtube. E che sia un lavoro di “ripartenza” è evidente fin dalla copertina che può vantarsi di una foto scattata dalla grandissima Annie Leibovitz, passata alla storia come colei che fotografò John Lennon nudo mentre abbracciava Yoko Ono.In questo lavoro – l'ottavo del cantante britannico ed il quinto e ultimo disco “matematico” - non si troveranno canzoni pop e allegre; come già annunciato dallo stesso Sheeran sarà un lavoro molto diverso rispetto ai precedenti in cui a prevalere è una versione più fragile e onesta di sé stesso. Il rosso di Suffolk, entrato in sordina sulla scena musicale internazionale nel lontano 2005, è arrivato ad essere uno dei cantanti più amati del pianeta. Solido è anche il suo legame con l'Italia visto che il “ginger boy”, autore di “Bad Habits” e “Shivers”, possiede una casa in Umbria dove spesso trascorre le vacanze e ha inciso il suo capolavoro “Perfect” in italiano.Per “Subtract”, il cantante che solo in Italia vanta 1 disco di Diamante con “Shape of you”, 76 dischi di platino e 14 oro, ha collaborato alla scrittura delle canzoni e alla produzione con Aaron Dessner (The National). Un sodalizio da cui in un solo mese di lavoro sono scaturite oltre 30 canzoni da cui sono state tratte le 14 tracce finali - sia acustiche sia orchestrate - che compongono l'album.