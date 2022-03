Edf lancia aumento di capitale da 3,1 miliardi: 2,7 li mette lo Stato francese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo francese Edf, la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia che in Italia controlla Edison, ha annunciato il lancio di un aumento di capitale da oltre 3,1 miliardi di euro, di cui 2,7 miliardi forniti dallo Stato, al fine di rafforzare le proprie finanze che dovrebbero essere messe alla prova quest’anno. Edf è per quasi l’84% di proprietà dello Stato francese.

Il gruppo, che prevede un calo dei risultati nel 2022, deve fare i conti con problemi di produzione nucleare...