Edifici con facciate a prova di incendi: l’Italia attende ancora nuove norme

La facciata di un edificio può essere rivestita con differenti tecnologie. Ma come ha messo in luce l’incendio della Torre dei Moro, il palazzo in via Antonini a Milano – a prescindere da ciò che dirà l’esito delle indagini – la scelta di materiali sicuri e ignifughi, qualunque sia il rivestimento definito in fase progettuale, è essenziale. In Italia, su questo punto, non ci sono veri e propri obblighi di legge. La disciplina è in divenire e – avvertono gli addetti ai lavori – la nuova normativa ...