Edilizia collettiva e housing sociale in lizza per i Mies Award Quasi il 15% delle 449 opere in gara è collettiva. Il residenziale, insieme alle strutture scolastiche, supera per la prima volta il numero di architetture culturali di Paola Pierotti

Milano, via Civitavecchia Consalez Rossi Vudafieri Severino

Quasi il 15% delle 449 opere in lizza per il Mies Award - il premio dell’Unione europea che segnala le eccellenze a scala europea – e realizzate negli ultimi due anni, è un’architettura collettiva. Il residenziale, insieme alle strutture scolastiche, supera per la prima volta il numero di architetture culturali - come sono i musei, i teatri, le gallerie o i centri congressi - in questa iniziativa che da quasi 30 anni offre uno spaccato delle migliori realizzazioni a scala internazionale.

Già a partire...