Edilizia e turismo, crac da 200 milioni per il Gruppo Fusillo Esposizione di 100 milioni con Popolare Bari di Domenico Palmiotti

3' di lettura

Un debito complessivo che la Procura di Bari calcola in 200 milioni nei confronti di fisco, banche e creditori colpisce pesantemente in Puglia il gruppo Fusillo di Noci (Bari), attivo da molti anni nell'edilizia, e porta il Tribunale di Bari a dichiarare il fallimento delle società controllate Maiora Group Spa e Fimco Spa. Due i provvedimenti depositati dai magistrati: uno per la Fimco, istituita nel 1976 e costruttrice dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari) e di importanti alberghi a Polignano a Mare e Monopoli, di proprietà dei Fusillo, nonché esecutrice di significative ristrutturazioni edilizie, e l'altro per la Maiora, creata nel 2012 per le costruzioni nel ramo residenziale e non. Sussistono, per i magistrati, «i presupposti per la dichiarazione di fallimento» poichè «risulta provato lo stato di insolvenza del debitore». Questi aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva allo scopo di schivare il fallimento ma poi non aveva depositato, entro la scadenza prevista, alcuna proposta di ristrutturazione, e di qui la relativa dichiarazione di inammissibilità. L'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo è fissata per il 28 gennaio 2020. Nominati i curatori che effettueranno anzitutto una ricognizione dei beni dei Fusillo tra proprietà e società. Ve ne sono infatti di operative, riconducibili al gruppo, e si suppone che questo patrimonio potrebbe essere sufficiente a saldare i creditori.

La richiesta di fallimento delle due società era stata presentata da uno dei creditori, la Futura Funds Sicav Plc, e dalla Procura di Bari, che sul fronte penale ha aperto una indagine per bancarotta fraudolenta a carico degli imprenditori Emanuele, Vito, Giovanni e Giacomo Fusillo: i primi tre soci e amministratori di Fimco Spa e Maiora Group Spa, Giacomo, figlio di Vito, amministratore delegato delle due società.

Stando alle indagini della Guardia di Finanza, coordinate dal procuratore aggiunto Roberto Rossi e dal sostituto Lanfranco Marazia, fino al 2018 i Fusillo avrebbero distratto e dissipato cespiti immobiliari, complessi aziendali e partecipazioni societarie relative a strutture turistiche di Monopoli e Polignano, in provincia di Bari, in favore di altre società correlate. Nell'ambito dell'inchiesta, a luglio sono state eseguite dai finanzieri perquisizioni sia negli uffici delle due società ora dichiarate fallite, che nella sede della direzione generale della Banca Popolare di Bari, principale creditore delle due imprese. Nello specifico, vengono contestati i reati di bancarotta e autoriciclaggio per presunte operazioni di distrazione e dissipazione di cespiti immobiliari, complessi aziendali e partecipazioni societarie, di rilevante valore economico, relative a strutture turistiche in favore di altre società. Quest'ultime non soggette a procedura fallimentare ma riconducibili sempre agli imprenditori indagati. I Fusillo - secondo l'accusa della Procura -nell'arco di un anno e mezzo, tra dicembre 2016 e luglio 2018, avrebbero dissipato complessi aziendali e partecipazioni societarie in favore della società correlata Soiget Srl. Le indagini avrebbero permesso di appurare che l'intero capitale della Soiget sarebbe poi stato dismesso in favore di Giacomo Fusillo e che l'intero capitale di un'altra società, Logistica Sud srl, sarebbe stato ceduto in favore del fondo Kant Capital Fund strategic Business Unit PCC Limited che ha sede a Gibilterra. Per questo viene contestato il reato di bancarotta fraudolenta agli imprenditori. Giacomo Fusillo è poi accusato anche di autoriciclaggio perché avrebbe trasferito tutto il capitale della Soiget srl nella società unipersonale Sesto Elemento srl «in modo da ostacolare - si legge nell'imputazione - l'identificazione della provenienza delittuosa». Giacomo Fusillo detiene l'intero capitale di quest'ultima azienda.

In quanto alla Banca Popolare di Bari, l'accusa formulata è che, nonostante fosse creditrice di oltre 100 milioni di euro dalle società Fimco e Maiora, già in procedura di concordato preventivo, a marzo scorso avrebbe erogato loro nuova finanza per circa 40 milioni di euro rinunciando anche a più di 80 milioni di crediti vantati. Per i magistrati, dalle istanze di ammissione al concordato preventivo presentate da Fimco e Maiora si evince infatti «l'ingente esposizione debitoria del gruppo Fusillo nei confronti di Banca Popolare di Bari» ma anche la disponibilità dell'istituto di credito «a sostenere il piano di risanamento mediante l'erogazione di nuova finanza». Un coinvolgimento subito smentito dalla Popolare di Bari per la quale non c'è mai stata adesione al piano di risanamento del Gruppo Fusillo, né è stata erogata nell'ambito dello stesso piano nuova liquidità.