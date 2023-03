Edilizia green, a Sassuolo nasce il nuovo polo Kerakoll: 100 milioni di investimenti e 100 assunzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Sassuolo sta per nascere un nuovo polo industriale dedicato all’edilizia green. A progettarlo è il gruppo Kerakoll che nei giorni scorsi ha ricevuto il via libera delle autorità territoriali per la costruzione del nuovo sito, il 18° a livello globale. Kerakoll è un gruppo che oggi supera i 600 milioni di euro di fatturato, di cui oltre un terzo realizzati sui mercati esteri, e ha circa 2mila persone tra dipendenti e collaboratori che lavorano nei 17 stabilimenti produttivi presenti in 12 paesi.

Il nuovo sito sorgerà su una superficie complessiva di oltre 26mila metri quadrati su un terreno di 8 ettari acquistato dall’azienda nel 2011. Il completamento del sito, che richiederà un investimento di 100 milioni di euro, è previsto entro il 2025 e consentirà un sostanziale raddoppio della capacità di produzione.

Parlando del nuovo stabilimento italiano, il vicepresidente Fabio Sghedoni spiega che si tratta di «un investimento sul sistema Italia, con cui diamo fiducia al nostro Paese e che testimonia ancora una volta l’impegno di Kerakoll per la produzione di materiali per l’edilizia sostenibile e attenti all’ambiente e al benessere delle persone. Con questo nuovo polo industriale vogliamo creare un modello produttivo innovativo per il nostro settore. Abbiamo voluto pensare ad un luogo in cui si lavora e si vive bene, prevedendo anche spazi comuni e dedicati ai servizi, tra cui ambienti dedicati alla formazione e a sala ristoro».

Nel nuovo polo, che porterà a 100 nuove assunzioni entro il 2030, ci sarà un nuovo stabilimento produttivo dedicato all’intera gamma di prodotti per l’edilizia sostenibile, oltre ad un magazzino per le materie prime, un magazzino intensivo per i prodotti finiti e un’area servizi con nuovi spazi polifunzionali. Nel 2030, quando sarà a regime, il sito sarà in grado di produrre 325 milioni di chilogrammi annui di prodotto finito. La gamma di prodotti del nuovo stabilimento includerà, tra gli altri, adesivi per pavimenti e rivestimenti inceramica e pietre naturali, stucchi cementizi, leganti idraulici speciali, malte e prodotti speciali peril recupero delle strutture in calcestruzzo, malte deumidificanti per il risanamento degli edifici inmuratura, massetti e prodotti impermeabilizzanti e protettivi contro l’umidità.