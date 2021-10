Edilizia scolastica, al Sud il 56% degli edifici necessità di interventi urgenti contro il 36% di quelli del Nord

Nel 2020 realizzate 788 nuove aule

Dall’indagine emergono anche elementi positivi. A cominciare dall'impegno delle scuole nel 2020 (il 21% di esse) per realizzare nuove aule (788) e recuperane altre (411) da spazi inutilizzati. Bene anche il potenziamento della rete internet per la Dad realizzata mediamente dal 61% dei comuni nelle scuole e il completo cablaggio della rete in più della metà degli edifici. Cresce anche l'attenzione per il trasporto con quasi il 68% delle amministrazioni che nel 2020 dichiara di aver adottato misure specifiche per l'organizzazione del servizio scolastico, di aver incrementato per più del 35% delle scuole i mezzi di trasporto pubblico (per un 28% utilizzando aziende private) e di aver ampliato nel 30,4% le fasce orarie per il trasporto. Sul fronte mense, aumentano del 20% quelle che utilizzano stoviglie monouso probabilmente per effetto del Covid, passando dal 56,3 del 2019 al 72,5% nel 2020.

Il 40% degli edifici scolastici non ha il servizio mensa

Il servizio mensa, secondo i dati del report, anche per carenze infrastrutturali, è assente mediamente in circa il 40% degli edifici scolastici della Penisola, circa il 64% nelle isole. Nota positiva è che dove sono presenti, in più del'85% delle mense vengono serviti prodotti biologici, quasi il 100% servono prodotti di stagione e circa l'81% privilegiano i prodotti a km 0. Quasi il 98% dei Comuni prevede menù alternativi per motivi culturali e religiosi.

Legambiente: priorità a messa in sicurezza degli edifici in area sismica 1 e 2



Legambiente chiede di investire i 17 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza dove c'è più bisogno per fragilità strutturale e sociale. Propone di partire con la messa in sicurezza degli edifici in area sismica 1 e 2 e con l'efficientamento energetico, si garantiscano servizi scolastici dove carenti o assenti. «Ora più che mai, con le ingenti risorse del Pnrr previste anche per le scuole, l'asticella della sfida in termini di messa in sicurezza, riqualificazione e sostenibilità ambientale si fa sempre più alta», sottolinea Claudia Cappelletti, responsabile nazionale scuola Legambiente - è al centro della transizione ecologica nella doppia e interconnessa veste di principale leva educativa e culturale del Paese che deve interpretare le sfide di cambiamento alle quali educare le nuove generazioni e nello stesso tempo beneficiaria di risorse e opportunità, per essere messa nelle condizioni di essere capace di assolvere a questo ruolo. La qualità diffusa dell'edilizia scolastica e l'accesso per tutti e in tutti i territori ai servizi connessi alla scuola, è una parte dirimente del ripristino di queste condizioni. Investire fortemente nella sostenibilità ambientale, riteniamo, possa tenere assieme queste due velocità della transizione ecologica».