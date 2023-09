EdiliziAcrobatica, Anna Marras nuovo ad: succede al compagno Riccardo Iovino

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Anna Marras è stata nominata nuovo amministratore delegato con delega alle risorse umane di EdiliziAcrobatica, società a capo dell’omonimo gruppo, dopo la morte improvvisa - lunedì scorso - del fondatore e amministratore delegato Riccardo Iovino, nonché compagno e socio della Marras. Il cda della società di costruzioni, riunitosi mercoledì per l’approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2023, ha conferito a Marras «i poteri necessari alla gestione della società e alla continuità aziendale», si legge in una nota.

Cresce il valore della produzione

La società a capo dell’omonimo gruppo specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza quotata sul segmento Euronext Growth Milan e su Euronext Growth Paris ha registrato nei primi sei mesi del 2023 un aumento del valore della produzione di circa l’8,5%, da 67,9 milioni nel primo semestre 2022 a 73,67 milioni. L’Ebitda si è attestato a circa 11 milioni di euro con un Ebitda margin pari al 14,95%, in diminuzione rispetto ai 23 milioni del 2022 (quando era del 33,93%).

Loading...

L’impatto della fine delle agevolazioni

Il risultato netto dei primi sei mesi del 2023 si attesta a 3,6 milioni di euro (pari a circa il 4,92% del valore della produzione), in calo del 64% rispetto ai 10,1 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente che beneficiava, specifica la società, delle agevolazioni fiscali cessate alla fine del 2022. La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2023 risulta pari a un debito di 58 milioni dovuta, specifica la società, «al ritorno ad un normale processo operativo slegato dalle agevolazioni fiscali; al pagamento dei dividendi per 11 milioni di euro circa; e agli investimenti di cui l’acquisto del 51% di Enigma Capital Investments LLC pari a 5 milioni e l’opzione di acquisto del restante 49% pari a circa 13 milioni» oltre che «all’incremento della posizione debitoria di Acrobatica Energy dovuta all’importante incremento del volume del fatturato passato da 1,3 milioni a circa 16».

Confermati i piani di espansione all’estero

L’esercizio 2023, «a fronte della crescita del 50% nel primo semestre 2023 del numero di nuovi contratti sottoscritti dai clienti di EDAC, nonostante l’interruzione delle agevolazioni fiscali – comunica la società in una nota - si concluderà mantenendo un trend di crescita positivo». Inoltre, «grazie alla solidità della situazione finanziaria, si propone quindi di proseguire nella propria strategia di crescita, aprendo da un lato nuove sedi sul territorio italiano e dall’altro continuando nel percorso di espansione all’estero».