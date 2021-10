EdiliziAcrobatica, boom in Italia e crescita Ue per acquisizioni

3' di lettura

Dalle facciate dell’avveniristico quartiere milanese di Citylife al tetto della residenza pontificia, passando per il Duomo di Siena. In totale sono 20mila i cantieri aperti in Italia da EdiliziaAcrobatica, la società che opera nel settore dell’edilizia in doppia fune di sicurezza – quotata al segmento Aim Italia – che ha chiuso il mese di settembre 2021 con un incremento del 139% dei contratti sottoscritti, per un valore complessivo pari a 16,27 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 6,81 milioni del 2020.

Tendenza confermata dal valore dei contratti sottoscritti nei primi 9 mesi del 2021, che si è attestato a 97,05 milioni di euro, in crescita del 268% rispetto ai 26,36 milioni dello stesso periodo del 2020.

Il modello di business

Certo, l’anno scorso eravamo ancora nel pieno della pandemia. Ma gli incrementi sono comunque evidenti, per un business nato nel 1994 dall’idea di Riccardo Iovino, un ex skipper oceanico, che nei primi anni 90 – abituato ad arrampicarsi sugli alberi delle barche a vela – si offre di fare la stessa cosa nel condominio di un amico che aveva problemi ad una grondaia in un punto poco accessibile. Costava più il ponteggio dell’intervento. Calandosi a doppia fune, il problema lo risolve. E quella che, allora, era una pizza pagata si trasforma nell’idea di un business che oggi conta 1.300 dipendenti tra Italia, Francia e Spagna, di cui 800 solo gli operatori di fune. Solo a settembre, 50 assunzioni. Nell’ufficio personale, una dozzina di addetti selezionano le (tante) candidature. E per chi viene ammesso la formazione, sia iniziale che continua, è essenziale. «Per chi è già inquadrato e operativo, almeno un giorno di formazione al mese, che diventano due per i manager – spiega il ceo e fondatore di EdiliziAcrobatica, Riccardo Iovino –. Con noi non si risparmia solo il costo del ponteggio, che non c’è, ma quando gli operai lasciano il cantiere, proprio l’assenza di ponteggio, garantisce sicurezza e privacy. Si possono aprire le tapparelle e le finestre. Soprattutto le signore lo apprezzano».

Crescita per acquisizioni