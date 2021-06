EdiliziAcrobatica cresce e sbarca a Barcellona

1' di lettura

Si espande in Spagna la genovese EdiliziAcrobatica, all’insegna di un periodo che segna una ripresa da record rispetto allo stesso dell’anno scorso. A maggio il gruppo quotato in Borsa e specializzato nell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, ha fatto ufficialmente il suo ingresso sul mercato iberico con l’acquisizione di un ramo d’azienda di una società spagnola con sede a Barcellona. In predenza la società aveva annunciato la nascita della newco EnergyAcrobatica 110, per operare come main contractor nell’ambito di progetti e cantieri che lavorano sotto il regime di agevolazione fiscale del 110%. Inoltre, nel solo mese di maggio 2021, sottolinea il ceo, Riccardo Iovino, l’azienda ha registrato un risultato operativo che ha portato a un incremento del venduto del 452% rispetto a maggio 2020. Il mese scorso la società ha venduto i propri servizi per un valore complessivo di 11,4 milioni contro i 2,06 milioni dello stesso mese dell’anno precedente, quando la drastica misura adottata dal Governo a contenimento dei contagi aveva imposto il fermo dei cantieri.

