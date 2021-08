Ediliziacrobatica, top in Borsa con i nuovi contratti per i funamboli delle ristrutturazioni

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ediliziacrobatica corre a Piazza Affari, dopo l’indicazione dei contratti stipulati nei primi sette mesi del 2021. Le quotazioni salgono di oltre il 5% portando il titolo ai massimi dall'arrivo alla Borsa di Milano, avvenuto a fine 2018 sul mercato Aim Italia. A questi prezzi la capitalizzazione raggiunge i 110 milioni.

A luglio commesse per 17,6 milioni



La società, attiva nel settore delle ristrutturazioni edilizie e in particolare in interventi realizzati dai tecnici senza ponteggi ma con l'utilizzo di una doppia fine di sicurezza, ha raggiunto nel mese di luglio un ammontare dei contratti sottoscritti pari a 17,59 milioni di euro a fronte dei 3,929 milioni dello stesso periodo 2020. A livello cumulato nei primi sette mesi dell'anno il valore dei contratti si attesta a oltre 72 milioni, quattro volte superiore ai 18 milioni del 2020. "Lo sviluppo delle nostre attività sul territorio nazionale è certamente favorito da misure incentivanti come il Bonus Facciate 90%, previsto dal Decreto Rilancio che ha lo scopo di incentivare le opere di miglioramento e messa in sicurezza degli edifici” ha commentato il fondatore Riccardo Iovino.

L'ingresso nel capitale di Nusco



Nei giorni scorsi inoltre l'azienda è entrata nel capitale di Nusco, che produce porte per interni e infissi. L'ingresso è avvenuto in fase di collocamento in qualità di investitore industriale interessato a valutare possibili sinergie future con Nusco. La notizia ha subito messo le ali ai titoli della matricola sbarcata nei giorni scorsi su Aim: nella seduta di lunedì 9 agosto le azioni hanno guadagnato oltre il 15%.