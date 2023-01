EdiliziAcrobatica vola nel 2022 e prepara lo sbarco extra Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

EdiliziAcrobatica chiude il 2022 con dati positivi, a dispetto dell’instabilità della congiuntura e del caro energia, ed è pronta a sbarcare su nuovi mercati extraeuropei. Da gennaio a dicembre 2022, l’azienda ha registrato un incremento del 17,35% dei contratti sottoscritti, pari a 142 milioni di euro. Nello stesso periodo del 2021 la cifra si era attestata a 121 milioni.

Dal punto di vista della crescita interna, poi, il gruppo ha raggiunto, a fine anno, un totale di 1.709 collaboratori, rispetto ai 1.390 registrati al 31 dicembre 2021.Inoltre la rete franchising Italia, nel 2022, spiegano i vertici della società «ha registrato 40 milioni di contratti sottoscritti, confermando, nonostante il parziale freno del meccanismo delle cessioni da parte del sistema bancario, relativamente ai bonus fiscali, il risultato eccellente già ottenuto nel 2021».

Loading...

Contratti esteri in crescita

Su fronte estero, EdiliziAcrobatica France ha fatto registrare un valore dei contratti sottoscritti, nei 12 mesi del 2022, pari a 5 milioni di euro, con una crescita del 25% rispetto al 2021, in cui toccò i 4 milioni. E la spagnola Ea Iberica, nel primo anno di attività, ha registrato 950mila euro di contratti sottoscritti.Infine, per quanto riguarda Energy Acrobatica, nel 2022 ha formalizzato contratti per un importo di 38 milioni.

«Per EdiliziAcrobatica - afferma Riccardo Iovino, ceo e fondatore del gruppo - anche il 2022 si è chiuso con un bilancio assolutamente positivo. Siamo abituati ormai a performance a doppia cifra, ma la crescita del 17,35% dei contratti sottoscritti negli ultimi 12 mesi è, per tutto il gruppo, un motivo di grande orgoglio, poiché arriva in un periodo di grave crisi del comparto che, al netto degli incentivi di Stato, sconta le difficoltà provocate dal caro prezzi dell’energia e dalla difficoltà di reperimento delle materie prime».

Progetti di espansione

A ciò si aggiunge, prosegue Iovino, «la situazione di instabilità internazionale, provocata dalla guerra in Ucraina, il cui influsso si è fatto sentire in maniere decisa, e non certo prevedibile, sui mercati finanziari che però, ancora una volta, hanno dimostrato la grande fiducia verso EdiliziAcrobatica (quotata sul mercato Euronext Growth Milane sul mercato Euronext Growth Paris, ndr)».