Edison, accordo con Chiron Energy per 8 impianti fotovoltaici in Piemonte e Veneto

«Importante operazione»

«Siamo oltremodo orgogliosi di poter annunciare questa importante operazione con un top player del mercato energetico come Edison», ha dichiarato Paolo Pesaresi, ceo di Chiron Energy. «Questa prima serie di Ppa conferma non solo il nostro concreto impegno nella lotta al cambiamento climatico ma anche la nostra capacità di sviluppare e realizzare grandi progetti rinnovabili in market parity. Crediamo che la partnership con Edison sia un elemento distintivo e di grande valore strategico che consentirà di accelerare ulteriormente la nostra pipeline di progetti in Italia».