Edison ha deciso: gli idrocarburi alla greca Energean

Prosegue così la trasformazione verso un profilo “carbon free” del gruppo oggi guidato da Nicola Monti, che ha lavorato in prima linea sull’operazione insieme al direttore M&A Giovanni Brianza, con l’obiettivo al 2030 di centrare un target di generazione elettrica da fonte rinnovabile al 40%.

Tecnicamente, va ricordato che Edison venderà l'intero capitale della newco Edison Exploration & Production – in passato si era parlato del possibile mantenimento di una quota di minoranza – ma Energean garantità il pieno mantenimento dei livelli occupazionali.

La società greca, alla sua prima acquisizione dopo la quotazione a Londra, avrebbe anzi importanti piani di crescita in Europa e sarebbe dunque più proiettata su un’ottica di espansione piuttosto che di razionalizzazione.

Energean aveva raccolto dal debutto sul listino della City circa 330 milioni di sterline e l’acquisto degli E&P di Edison le consentirà di crescere in dimensioni e di entrare in Paesi in cui oggi non è presente, come Italia ed Egitto. Interpellata sull’operazione Edison ha preferito non commentare.