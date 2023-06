Edison, revamping centrale termoelettrica a Marghera: 400 milioni di investimento

Innovazione nella turbina

«Vedere la nostra prima GT36 pronta a supportare il Paese nella produzione di energia elettrica è motivo per noi di grande soddisfazione. Questa turbina di ultima generazione è una macchina altamente performante che racchiude un'innovazione tecnologica senza pari, anche in termini di utilizzo di combustibili green», ha sottolineato Fabrizio Fabbri, amministratore delegato di Ansaldo Energia: «Non nascondiamo il nostro orgoglio per aver collaborato con Edison su un progetto così importante, anzi auspichiamo che questo possa essere solo l'inizio di nuove attività e partnership strategiche».

Attualmente nel sito di Marghera Levante lavorano circa 40 persone, tra la squadra per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e il personale di staff aziendale. Al momento il parco impianti di Edison in Italia comprende 107 centrali idroelettriche, 53 campi eolici, 56 fotovoltaici e 14 cicli combinati a gas per un totale di 7,2 GW di potenza installata distribuita su tutto il territorio, che copre del 7% della produzione nazionale di energia elettrica. Nel 2022 Edison ha prodotto 19,7 TWh di elettricità, di cui 3,4 terawattora di energia green (eolica, fotovoltaica e idroelettrica).





