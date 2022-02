Edison risparmio ai massimi dal 2008, torna il dividendo dopo otto anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le Edison Rsp trattano ai massimi da circa 14 anni in Borsa grazie al ritorno al dividendo della società controllata dai francesi di Edf. Le quotazioni salgono del 5,8% a 1,64 euro dopo l'annuncio della cedola da 0,285 euro per i titolari delle azioni risparmio, le uniche quotate.

Torna la cedola: 0,285 euro per le risparmio



Il cda di Edison, dopo aver esaminato i conti del 2021, ha proposto all'assemblea di distribuire un dividendo unitario di 0,285 euro per ogni azione di risparmio e di un dividendo unitario di 0,055 euro per ogni azione ordinaria. Il primo importo tiene conto del fatto che alle azioni di risparmio sono stati riconosciuti, come richiesto dallo statuto, il dividendo pregresso non corrisposto nei quattro anni precedenti e la maggiorazione per il dividendo privilegiato relativo all’esercizio 2021 del 3% rispetto al dividendo delle azioni ordinarie, riporta la nota. Le ultime cedole staccate da Edison risalgono al 2014 (a valere sull'esercizio 2013).

Ricavi +84% a 11,7 miliardi

Il gruppo ha chiuso il 2021 con un utile netto di 413 milioni di euro, rispetto ai 19 milioni del 2020, a fronte di ricavi di vendita aumentati dell'83,7% a 11,74 miliardi di euro. Il margine operativo lordo è migliorato del 44,6% a 989 milioni.