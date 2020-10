Edit Napoli: lo strano (e fortunato) caso dei pezzi unici in serie Il capoluogo campano si prepara a ospitare la seconda edizione della fiera dedicata al design editoriale: 60 espositori tra designer autoprodotti, imprese artigiane e aziende, provenienti da Italia ed Europa di Giovanna Mancini

C’è un mondo del design che si pone a metà strada tra la produzione industriale delle grandi aziende e quella artigianale quasi artistica dei pezzi unici. È il design cosiddetto “editoriale” o d’autore, che ancora oggi stenta ad avere una precisa collocazione sul mercato ma che, in Italia, dallo scorso anno ha la sua fiera.

Edit Napoli – ideata dalla gallerista romana (ma salernitana di origini) Emilia Petruccelli e curata dalla storica del design Domitilla Dardi – ha l’ambizione di dare voce a un mondo di designer, artigiani e piccole aziende finora poco rappresentato, colmando così anche un vuoto di mercati.

La manifestazione – che si terrà dal 16 al 18 ottobre negli spazi suggestivi del Complesso di San Domenico Maggiore, nel capoluogo campano – si contraddistingue proprio per la sua connotazione insieme sperimentale e commerciale, come spiegano Petruccelli e Dardi. «Come le fiere d’arte, Edit Napoli ha una forte componente curatoriale nella selezione degli espositori, che si propone di combinare insieme i saperi antichi del fare con una visione contemporanea. Ma a differenza di queste, qui saranno presentati pezzi riproducibili, sebbene con processi produttivi artigianali e non industriali», spiega Petruccelli, che prima di appassionarsi al design si è laureata in ingegneria elettronica, ha preso un Mba alla Bocconi e ha lavorato in una grande società di consulenza.

Un curriculum che evidentemente le ha trasmesso quella concretezza necessaria ad avviare un progetto come Edit. Che guarda alla qualità progettuale e produttiva degli oggetti, ma anche alla loro commerciabilità, precisa Domitilla Dardi: «Nella scelta cerchiamo anche di assicurare una coerenza tra qualità e prezzo – spiega la curatrice – perché siamo a favore di un design di qualità, ma anche accessibile. Inoltre, a differenza della maggior parte delle fiere, in cui i nuovi pezzi esposti sono spesso prototipi non ancora in commercio, tutto quello che si vedrà a Edit è subito acquistabile».

E soprattutto tracciabile: «Il prodotto editoriale è l’unico che garantisce davvero la trasparenza della filiera, dall’origine al cliente – osserva Dardi – una caratteristica sempre più apprezzata dalle persone, come ci ha insegnato il mondo del food».