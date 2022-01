Editoria: New York Times cresce online, acquista sito sport The Athletic

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il New York Times acquista il sito di informazione sportiva The Athletic per 550 milioni di dollari.

Lo annuncia il New York Times in una nota. «L’acquisizione ci mette nella posizione di essere un leader globale nel giornalismo sportivo», afferma l’amministratore delegato del New York Times Meredith Kopit Levien.

«L’acquisizione accelererà la nostra capacità di aumentare e approfondire i rapporti con gli abbonati», mette in evidenza Levien.