Editoria, il piano di Elkann per Gedi: Opa, delisting e niente spezzatino

Ricavi in calo per Repubblica, bene le radio

Un gruppo in cui la parte più in difficoltà dai conti appare quella di Repubblica & co (divisione stampa nazionale) che nel primo semestre ha realizzato ricavi per 116,5 milioni: -5,8% annuo. Quanto alla marginalità, è migliorata ma con risultato operativo che resta in rosso per 7,7 milioni. Dal punto debole a quello forte: le radio (Deejay, Capital e m2o) hanno registrato un fatturato con segno più (+0,4%) a 32 milioni nel semestre , con risultato operativo positivo di 7 milioni. Fra Repubblica e le radio, nel mezzo c'è la divisione “News Network” con Stampa, Secolo XIX e quotidiani locali in cui al fatturato calante (-8,6% a 116,9 milioni) si accompagna un risultato operativo positivo di 5,8 milioni (-34,1%).

Il gran ritorno di Elkann nelll’editoria italiana

Dall’altra parte sorprende il ritorno della holding Exor sul settore editoriale italiano dopo che nel 2016 ne era quasi uscita prima con la vendita delle quote in Rcs e poi con l’unione con il gruppo Espresso, operazione che aveva condotto Exor in minoranza. È pur vero che la holding degli Agnelli è primo azionista (43%) del gruppo Economist. Di sicuro ad Exor, già impegnata nell’aumento di capitale della Juventus, non manca la liquidità. L’operazione Fca-Peugeot, grazie al dividendo straordinario, porterà 1,6 miliardi nelle casse di Exor. Il merger, grazie al quale nascerà un big mondiale dell’auto, sta segnando una svolta nelle strategie complessive di Exor. Con un ritorno nel mondo dell’editoria.