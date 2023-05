Editoria al test della trasformazione 4.0

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’editoria è sempre più digitale ma la ricetta per la sua completa sostenibilità non sembra essere stata trovata, anche perché richiede investimenti e una conoscenza dei lettori e delle loro esigenze molto approfondita. Al Festival dell’Economia di Trento sotto la lente il ruolo dell'editore in questa trasformazione digitale, che è multiplo: garantire l'autorevolezza delle fonti, trovare nuove modalità e spazi di comunicazione, saper usare l’AI.

VENERDì 26 MAGGIO

Le nuove frontiere dell'editoria digitale

I protagonisti: Alberto Barachini, (Sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'informazione e l’editoria); segue dialogo tra Mirja Cartia d’Asero (nella foto, amministratrice delegata Gruppo 24 ORE) e John Ridding (nella foto, ceo Financial Times Group) con Luca De Biase (giornalista)