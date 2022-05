Edizione, arrivate offerte da 1,5 miliardi per gli immobili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un portafoglio iconico, una probabile maxi vendita, un proprietario noto. Sono gli ingredienti del dossier immobiliare che catalizza i riflettori e che potrebbe essere – per valore del portafoglio – il deal più importante di questo contrastato 2022.

Il portafoglio in questione è quello che fa capo a Edizione Holding, concentrato a fine 2016 in una società, Edizione Property, controllata al 100% dalla holding di Ponzano Veneto. Non si tratta di una gara immobiliare vera e propria, ma di una attività...