Edizione in crescendo per Miart

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«Crescendo», il titolo della 27ª edizione di miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano, ha fatto centro. Con la direzione per il terzo anno consecutivo di Nicola Ricciardi, nei giorni di apertura (dal 14 al 16 aprile), il trend è stato positivo sul fronte commerciale, con un incremento delle presenze di collezionisti per la maggior parte nazionali che sostengono con passione il mercato dell'arte, oltre a un'affluenza di pubblico e di appassionati in tutte le giornate della manifestazione. Questa edizione di miart e dell'art week milanese ha confermato l'importanza della manifestazione per la città, anche se ha in parte risentito di una presenza fin troppo ingombrante, soprattutto sul fronte mediatico, della Milano Design Week.

Lo stand di C L E A R I N G a miart 2023, foto di Nicola Gnesi

Ma concentriamoci sull'offerta presente in fiera. Ad essere apprezzata è stata la qualità delle opere che le 169 gallerie hanno esposto, con un aumento significativo della portata internazionale. In questa edizione, però, è emersa anche una maggior valorizzazione dell'arte italiana tra gli stand, con artisti italiani giovani e affermati. Alcuni collezionisti hanno fatto notare che, forse, è un riflesso della pandemia, ovvero di un periodo in cui i contatti con la platea straniera sono stati in parte frenati.



Loading...

Lo stand di Esther Schipper a miart 2023, foto di Nicola Gnesi

Budget più contenuti

Una tendenza che hanno segnalato diversi galleristi è stata quella di aver beneficiato di alcune vendite sin dall'opening per effetto di un'offerta con range di prezzo più affordable, entro i 20.000 euro, che non ha portato a lunghe e stressanti trattative. È il caso della gallerista Martina Simeti, sezione Emergent, molto soddisfatta sul fronte commerciale, che presentava opere con un range di prezzo a partire da 2.700 euro (stampa in ceramica della giovane Costanza Candeloro) fino ai 18.000 euro per una preziosa scultura in oro «Rings of the rings», 2022 dell'artista Bernhard Schobinger. Stesse considerazioni espresse da Monica Bottani fondatrice di Ribot Gallery (Milano), che a miart ha portato un progetto espositivo che metteva in dialogo le opere di due artisti new entry Bénédicte Peyrat (Parigi, 1967) e Andrei Pokrovskii (Mosca, 1996). Entrambi utilizzano la pittura come linguaggio espressivo ma su registri stilistici differenti: Peyrat riecheggia la nobile tradizione della grande pittura europea (prezzi da 800 a 10.000 euro), mentre per Pokrovskii sono l'architettura e la sua rappresentazione ad essere scenario dominante e utilizzato per innescare una percezione non abituale della realtà (prezzi da 1.800 a 4.000 euro). Altri galleristi, come la bolognese P420, hanno segnalato che il ritmo delle vendite è stato più lento, in particolare il giorno dell'inaugurazione, nonostante la notevole affluenza. Per la galleria, che ha vinto il premio Visconti di Modrone con l'artista June Crespo (Pamplona, classe 1982, vive a lavora a Bilbao), è stato inevitabile il grande interesse verso Irma Blank, artista strettamente identificata con la galleria, che purtroppo ci ha lasciato proprio in questi giorni.

Una delle opere acquistate a miart 2023 dal Fondo acquisizioni di Fondazione Fiera Milano di Nora Turato presso Galerie Gregor Staiger, foto di Nicola Gnesi

L'arte italiana

Uno stand tutto italiano per Federica Schiavo che, dopo sette anni passati insieme a Chiara Zoppelli con una base anche a Milano, ha annunciato la fine della loro liaison poco prima dell'inaugurazione della fiera e ha riaperto da sola la galleria solo a Roma. Per la gallerista questa edizione di miart è stata “molto positiva ed è stata premiante la scelta di concentrare lo stand su due artisti molto apprezzati”. Accanto ai lavori inediti in ceramica di Patrick Tuttofuoco esposti per la prima volta al museo di Tirana (prezzi da 15.000 a 9.000), vi erano le opere di Stefania Carlotti (Carpi, 1994), una delle artiste presenti da Ordet nella mostra «Primary domain», dedicata alla generazione di artisti più giovani (nati tra il ’92 e il ’96) della scena milanese. Galleria Fuoricampo (Siena) ha messo in dialogo due artisti italiani, che da tempo si conoscono, esponendo due opere che riflettono sul tempo: di Giovanni Oberti (Bergamo 1982) «Untitled 3'00”», una clessidra in vetro borosilicato (prezzi da 2.000 euro), e di Giulio Delvé «Long walk in your sun» del 2019, una meridiana realizzata con cera di carnauba, cera d'api e gesso e la forma di una foglia di palma (prezzi da 3.800 a 4.000 euro). Da Richard Saltoun (Roma e Londra) ha colpito il lavoro in ceramica di Raffaela Naldi Rossano (Napoli, 1990) che trae ispirazione dalla mitologia e scaturisce da stratificazioni iconografiche e simboliche. «A Liquid Confession IV e V» (2020) fa riferimento alla fontana di Kastalia, considerata un elemento rituale di purificazione anche dalla fede cristiana, qui riempita di limoni per evocare una dimensione mediterranea (prezzi 8.000 e 9.000 euro).

Lo stand di Kaufmann Repetto a miart 2023, foto di Nicola Gnesi

Proposta quasi completamente nazionale anche da Galleria ZERO…, che ha presentato una collettiva con fotografie di Francesco Gennari (14.000 euro in edizione di 6 + 2AP), Giorgio Andreotta Calò (da 8.500 euro), Massimo Grimaldi («Figurine, slideshow on Apple iPad Air», 2022, da 10.000 euro) e una nuova produzione di Irene Fenara con la serie «Supervision» (prezzi a partire da 2.500 euro).