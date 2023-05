Edizione record per gli Internazionali di Roma: impatto per quasi 500 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Edizione record, dal punto di vista economico, per gli Internazionali d’Italia Bnl di Tennis a Roma. Il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha svelato i numeri da record della prima edizione con l'upgrade che ha portato il torneo ad una durata di 12 giorni.

«Vogliamo ringraziare l'Atp e la Wta che hanno creduto in noi e in Sport e Salute, è stata una grande opportunità. Il primo saldo è positivo. Grosso modo avremo 10 milioni di euro di maggiori entrate che superano le maggiori spese, 4 milioni di montepremi e 2-3 di altre spese. Quindi saldo positivo. C'erano grandi aspettative, alla fine i numeri sono eccezionali, se si tiene conto delle condizioni meteo, mai viste prima, e che in campo c'è stato il peggior risultato dall'inizio dell'anno dei nostri tennisti. Arriveremo con la finale a 298mila spettatori, sfiorando la soglia dei 300mila. Il 26% dall'estero, in linea con Torino, il 20% Roma e Lazio, il 54% dal resto d'Italia» ha aggiunto Binaghi.

Loading...

«L'incasso della biglietteria degli Internazionali sarà di 22,5 milioni circa. L'impatto economico sul territorio è di 490 milioni di euro, parliamo di quasi mezzo miliardo di euro l'anno, oltre 100 milioni sono di impatto fiscale per un torneo che non usa un euro di contributo pubblico. Con 3200 posti di lavoro a tempo pieno. Abbiamo sottostimato l'evento, immaginate cosa succederà i prossimi anni con condizioni meteo normali e risultati sportivi coerenti con i nostri giocatori e giocatrici» ha proseguito Binaghi.,

«Abbiamo stracciato tutti i record, ma annuncio già che anche l'anno prossimo sarà una edizione record. Da un punto di vista organizzativo credo sia un esame superato, mentre sul tennis giocato siamo stati rimandati, ci sono stati buoni risultati di vecchi leoni come Fognini e Cecchinato, bene Cobolli e Arnaldi. Peccato per l'assenza di Berrettini e una giornata no di Sinner ci hanno privato di un risultato che potesse rispecchiare appieno il vero valore del nostro tennis» ha sottolineato Binaghi.

Durante la conferenza stampa è poi arrivato l'annuncio da parte del presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli sulla copertura del Centrale del Foro Italico. «Ora che tutto sta per concludersi è giunto il momento di fare l'annuncio che da anni tutti aspettavano: il Centrale. Arriverà la copertura. Il progetto di fattibilità è stato aggiudicato. E' un progetto avveniristico che renderà il Centrale del Foro fruibile 365 giorni all'anno. Il centrale sarà dunque multitasking, multidisciplinare, rappresentando uno spazio che potrà accogliere tanti altri sport come il volley, il basket, le arti marziali come il taekwondo, ma anche i concerti e gli spettacoli. Eppoi mai più grandi match sospesi e rinviati» ha detto Cozzoli.