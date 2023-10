Edpr, due nuovi parchi eolici in Campania: 550 MW installati in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Edp Renewables incrementa il proprio portafoglio di rinnovabili in Italia: dopo l’entrata in funzione di un parco eolico a San Giorgio La Molara, in provincia di Benevento, da quasi 30 MW, sono ora operativi anche gli impianti di Casalbore e Greci (Avellino) che si collegano al medesimo punto di rete, per un totale nell’area di 80 MW di capacità che genererà circa 190 GWh all’anno, l’energia sufficiente a rifornire circa 70mila famiglie della regione. Questi nuovi innesti portano la capacità totale costruita nel nostro Paese dal colosso portoghese delle rinnovabili a circa 550 MW.

«Enorme potenziale in Italia»

«L’Italia è uno dei mercati europei in cui cerchiamo di rafforzare la nostra presenza, grazie all’enorme potenziale di nuove capacità rinnovabile. In meno di cinque anni, abbiamo incrementato di quasi il 150% la nostra capacità installa, raggiungendo quasi 550 MW. Edpr continuerà a contribuire alla transizione energetica e ad accelerarne il ritmo attraverso la realizzazione di nuovi progetti rinnovabili e nuove modalità di crescita», ha commentato il direttore esecutivo Sud-Est Europa di Edpr Roberto Pasqua.

Loading...

L’azienda quotata alla Borsa di Lisbona è entrata nel mercato italiano nel 2010 e il suo primo parco eolico è entrato in funzione nel 2012, in Puglia. Sono seguiti parchi in Campania, Basilicata, Puglia, Lazio, Sicilia. Nel nostro Paese ha oltre 200 MW in costruzione e più di 60 dipendenti. Qui sviluppa anche programmi come Keep It Local, per la formazione dei giovani e la creazione di competenze richieste dalla presenza di parchi eolici sul territorio.

20 miliardi per le rinnovabili

La crescita in Italia rientra nel piano globale di Edpr di investire 20 miliardi di euro nelle rinnovabili, di cui il 40% dedicate alle tecnologie onshore nei Paesi europei. Nei primi sei mesi del 2023, l’azienda ha raggiunto una capacità installata di 15,2 GW in tutto il mondo, generando più di 18 TWh di energia rinnovabile, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. L’obiettivo è arrivare a una capacità installata di 27 GW entro il 2026 al netto di eventuali asset rotation. Di questo numero, il 34% corrisponde all’Europa.

Edpr investirà 1 miliardo di euro in Italia entro il 2026 e prevede di raggiungere più di 1,2 GW installati nel nostro Paese.