Educatore museale, una professione non riconosciuta

La pandemia ha permesso di vedere a occhio nudo le difficoltà vissute da musei e istituti scolastici italiani. Eppure, come si legge sulla pagina web di ICOM-Italia, le sfide poste dal mutato contesto hanno evidenziato una forte capacità di resilienza e nuove modalità di dialogo tra cultura ed educazione, a volte più strutturate, a volte più improvvisate. I servizi educativi dei musei sono tra gli ambiti che hanno dovuto impegnarsi in questo dialogo. Eppure, nonostante gli sforzi di predisporre, in tempi record, il materiale digitale per consentire sia la fruizione online delle collezioni, sia attività a distanza, nel 2021 l'educatore museale è forse la figura meno considerata tra quelle gravitanti attorno al pianeta museo.

L'educazione al patrimonio in Italia è ancora un ambito giovane, anche se tra le finalità del museo da sempre è dichiarata quella educativa. Con la Legge 14 gennaio 1993, n. 4, detta Legge Ronchey, l'assistenza didattica nei musei dello Stato (il 10% dei musei nazionali) viene equiparata a servizi di accoglienza, bookshop e pulizie.

Un dato storico rilevante è l'istituzione della “Commissione per la didattica del museo e del territorio”, istituita dal MiBAC, operante tra il 1995 e il 1998, che ha acquisito e diffuso la “Recommandation n. 5 relative à la Pedagogie du Patrimonie”, predisposta e approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (17 marzo 1998), documento strategico per spostare il focus dal concetto di didattica alla più articolata e complessa «educazione al patrimonio».

La Lombardia virtuosa

Nel 2001 l'Atto di indirizzo del Ministero è stato ripreso, tra le altre, da Regione Lombardia, che ha avviato un procedimento di politica culturale virtuosa, ponendo i servizi educativi come conditio per il riconoscimento e l'accreditamento dei musei della Regione. I servizi educativi possono essere anche gestiti a sistema, nel caso di realtà piccole, rispondendo alla caratteristica tutta italiana del ‘museo diffuso'. Nel 2005, viene approvata la “Carta nazionale delle professioni museali ICOM Italia” (2005-2006), secondo la quale l'educatore: «realizza gli interventi educativi programmati dal museo adeguandoli alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi destinatari. In particolare, conduce attività e percorsi e predispone laboratori in relazione alle collezioni permanenti e alle esposizioni temporanee; partecipa a gruppi di ricerca per la realizzazione di attività educative, collabora alla progettazione delle iniziative educative e di progetti innovativi...; concorre allo sviluppo dei servizi educativi...; alla definizione di modalità e alla predisposizione di strumenti per la documentazione; l'accertamento del gradimento, la verifica e la valutazione delle attività educative realizzate».



La formazione

I requisiti per svolgere questa professione sono alti, sono richiesti: una laurea triennale in discipline attinenti al museo; corsi di formazione e master relativi all'educazione al patrimonio culturale; nonché la conoscenza almeno della lingua inglese. Questa figura è condivisibile da più musei in gestione associata. Da rilevare che, ad oggi, sono numericamente limitate le amministrazioni virtuose che hanno assunto la Carta ICOM, declinato i requisiti di accesso e le modalità esplicative del servizio.

Silvia Mascheroni

L’intervista denuncia

Attivissimo sul fronte della tutela e del riconoscimento giuridico di questa professionalità è ICOM Italia che nell'ottobre 2020 ha attivato un gruppo di lavoro dedicato a “Educazione al patrimonio culturale. Musei-scuole-territorio e professionalità” coordinato da Silvia Mascheroni, docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici di Pisa. In questa intervista ad ArtEconomy24 la professoressa Mascheroni delinea le prospettive presenti e future di questo professionista.



Perché ritiene che la Legge Ronchey sia “il peccato originale”?

La Legge Ronchey ha in qualche modo legittimato anche gli Enti locali ad affidare i servizi educativi a soggetti terzi, ad esempio, società e associazioni che gestiscono “chiavi-in-mano” non solo i servizi educativi, ma anche quelli di accoglienza e guardiania. Tra questi servizi, c'è quella che viene definita – anacronisticamente – la “didattica”. L'educazione al patrimonio deve essere assunta e progettata dalla direzione del museo, in quanto finalità istituzionale e strategica. Per l'esternalizzazione, inoltre, dovrebbero essere indetti bandi di gara ad hoc, che puntino alla qualità delle proposte e alla competenza del personale, non all'interesse economico al ribasso.