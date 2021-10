Educazione finanziaria: la cultura del risparmio targata Gruppo 24 ORE

• Il libro “Investire perché” e Radio 24

Ancora più a fondo va il libro “Investire perché”, la guida per risparmiatori indecisi in edicola e in libreria il 30 ottobre curata da Debora Rosciani e Mauro Meazza facendo tesoro delle testimonianze dei risparmiatori giunte al programma Due di Denari su Radio 24 e chiamando in causa esperti e consulenti del settore. E proprio la trasmissione di Radio 24 dedicata ai temi del risparmio, Due di denari condotta da Debora Rosciani e Mauro Meazza dal Lunedì al Venerdì alle 11, seguirà giorno per giorno una selezione di eventi nel cartellone del mese. Per inviare commenti e proposte la mail è duedidenari@radio24.it

• Notiziario quotidiano Radiocor

Last but not least Radiocor, l’agenzia di stampa del Gruppo 24 ORE, che completa il palinsesto del Gruppo per il mese del risparmio attraverso il suo Notiziario quotidiano in uscita dal lunedì al venerdì, seguirà ogni giorno per tutto il mese di ottobre tutti gli eventi e i temi lanciati dal mese dell’educazione finanziaria.

Le iniziative del Gruppo 24 ORE per il mese dell'educazione finanziaria saranno sostenute da una campagna pubblicitaria pianificata sui mezzi del Gruppo.

