Educazione finanziaria rivolta agli studenti

In un Festival che guarda al futuro e cerca di interpretare le direttrici lungo cui bisognerà muoversi per fare le scelte migliori, in prima linea non possono che esserci i giovani, interessati più degli altri a porre fondamenta solide su cui edificare il loro futuro. Per questo l'edizione 2023 propone un programma di 15 eventi a loro dedicati all'interno del Festival, ma soprattutto durante il “FuoriFestival” con il “Festival dei giovani”, tre appuntamenti rivolti in particolare agli studenti delle scuole superiori trentine che racconteranno sul palco, da protagonisti, come vedono il loro futuro tra vent'anni. “Bisogna che ci sia coerenza tra il dire e il fare e proprio per questo abbiamo due filoni di iniziative, di cui una è quella dedicata agli studenti delle scuole superiori. È importante perché noi parliamo di futuro, ma il futuro sarà il loro”, ha detto il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini.

Per altro, come ha spiegato Federico Silvestri, Ad di 24 Ore Eventi, sarà dato grande spazio al mondo educational, partendo dal coinvolgimento di tante scuole, non solo trentine, che parteciperanno alla kermesse: «Abbiamo pensato a tante iniziative per accogliere ragazzi di età diverse», a partire dalla finestra sull'educazione finanziaria con i creator di Young Finance (il progetto video del Sole 24 Ore digital first che coinvolge talent con un forte seguito ed engagement su Youtube). «Due iniziative divertenti e speriamo molto partecipate sono Economy Kids, una radio per i ragazzi, e il Monopoly del Festival dell'Economia», che ricalca le regole del gioco da tavolo, ha spiegato Silvestri.