Edward Norton e Ron Howard aprono la Festa del cinema di Roma La quattordicesima edizione della kermesse romana avrà come fulcro l’Auditorium Parco della musica e coinvolgerà tanti luoghi della Capitale, dal centro alla periferia di Nicoletta Cottone

Selfie allo scalo di Fiumicino per Ron Howard, fra i protagonisti della Festa del cinema di Roma (Ansa)

Ron Howard ed Edward Norton sono sbarcati a Fiumicino pronti a dare il via alla Festa del cinema di Roma, fino al 27 ottobre all’Auditorium Parco della musica. Edward Norton, 50 anni, candidato per tre volte all’Oscar, è il regista e protagonista oggi del film d’apertura, “Motherless Brooklyn - I segreti di una città”, che uscirà in Italia il 7 novembre. Protagonisti del noir, oltre allo stesso Norton, ci sono Bruce Willis, Alec Baldwin e Willem Dafoe.

Oltre all’Auditorium location in tutta la città

La quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma - direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma, presidente Laura Delli Colli, direttore generale Francesca Via - avrà come fulcro l’Auditorium Parco della musica e coinvolgerà tanti luoghi della Capitale, dal centro alla periferia. Dal Maxxi al Macro, dalla Casa del Cinema alla Casa del jazz, dal teatro dell’Opera di Roma al policlinico Gemelli, alla Casa dell’architettura. Fra le location anche il carcere di Rebibbia di Roma e la casa di reclusione di Civitacecchia.

Con Ron Hozard tutto su Pavarotti

Ron Howard, premio Oscar per “A Beatiful mind” e autore di “Apollo 13, “Rush” e “Cocoon”, il 18 ottobre svelerà i retroscena del suo documentario “Pavarotti” dedicato, con filmati inediti e rare interviste, a un’altra icona della musica mondiale, dopo il precedente lavoro sui Beatles, “Eight days a week The Touring years”. Alle ore 19.30, la sala Sinopoli ospiterà la proiezione del film (red carpet alle ore 18.45). L’ex protagonista di “Happy days” e “American Graffiti” sarà poi protagonista di un “Incontro ravvicinato” il 19 ottobre, alle 15.30, in Sala Sinopoli, dove parlerà dell’eredità lasciata al mondo dal grande tenore italiano, attraverso filmati inediti e rare interviste con la famiglia e i colleghi del cantante. «Uno degli intenti più ambiziosi di Pavarotti – ha detto il regista – era quello di ampliare il bacino della sua arte cosicché tante altre persone si innamorassero dell'opera lirica. Nutro la speranza che il nostro documentario possa aiutare a proseguire il suo lavoro. Pavarotti è cresciuto in una cultura in cui il melodramma era uno spettacolo popolare che si rivolgeva a tutti, e ha sempre voluto riportare l'opera a quelle radici. L'umiltà era una delle cose più belle e paradossali di Luciano».

Apertura della Festa con Motherless Brooklyn

Alle ore 19.30, la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ospiterà il film di apertura della quattordicesima edizione della Festa, Motherless Brooklyn – I segreti di una città di Edward Norton. «Il cinema italiano ha avuto un impatto enorme sui miei gusti e le mie aspirazioni da cineasta – ha affermato il regista – e quindi aprire la Festa del Cinema di Roma con il mio film è la realizzazione di un desiderio. E credo che, sebbene si tratti di un'epopea americana e di un noir ambientato a New York, il pubblico italiano sentirà immediatamente la risonanza dei temi nell'ambito del loro vissuto più recente».



Ethan Coen inaugura gli incontri col pubblico

Per gli “Incontri Ravvicinati con il pubblico”, sul palco Ethan Coen, regista, sceneggiatore, produttore, montatore e drammaturgo, che ripercorrerà la sua trentennale carriera. Con il fraello Joel ha firmato successi come Blood Simple – Sangue facile, L'uomo che non c'era, Il grande Lebowski e Ladykillers. Con Fargo si sono aggiudicati l'Oscar per la Migliore sceneggiatura originale e per la Migliore attrice protagonista, andato a Frances McDormand, mentre con “Non è un paese per vecchi” l'Academy li ha premiati per il Miglior film, la Miglior regia e la Migliore sceneggiatura non originale.