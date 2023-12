Ef Solare, maxi impianto in Spagna. Piano confermato anche con il caro tassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il piano industriale? “Confermato nei numeri, 2,5 GW di solare nonostante il rialzo dei tassi; la lentezza degli iter autorizzativi ne estende l’orizzonte temporale ”. Il mercato spagnolo? “E’ in grandissimo fermento sull’attività di sviluppo: abbiamo appena avviato la realizzazione di un maxi impianto fotovoltaico da 126 MW”. I rumors su una possibile integrazione Ef Solare e Sorgenia? “La transizione richiede convergenza e gestione congiunta di varie tecnologie, avrebbe un senso industriale, ma ipotizzare un percorso di aggregazione è competenza degli azionisti”. Ef Solare è il primo operatore italiano sul fotovoltaico: i suoi paesi d’elezione sono due – Italia ovviamente e Spagna, dopo l’acquisizione di Renovalia nel 2020 – e spetta al suo amministratore delegato Andrea Ghiselli fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive per i prossimi anni.

Si parte da un punto fermo.

Superata la soglia di 1 GW di installato

Il gruppo controllato dal fondo F2i, come riferito da Radiocor, ha superato la soglia di 1 GW: oggi è a 1052 MW per 318 impianti, ma ha anche una capacità in fase di costruzione per oltre 150 MW e ha in essere un programma di revamping e repowering che interessa oltre 400 MW di capacità e consentirà di aumentare la base installata di circa 150 MW a parità di consumo del terreno. Certo, l’ultimo periodo è stato sfidante, in realtà per tutto il comparto delle rinnovabili. Anche per questo il piano strategico di Ef Solare, per quanto confermato nei numeri, ha visto esteso il suo orizzonte temporale di realizzazione . “Risentiamo del rallentamento dei processi autorizzativi in Italia e Spagna, ma in entrambi i Paesi abbiamo una pipeline di crescita davvero rilevante – sottolinea Ghiselli – In più c’è il tema dei tassi in forte aumento, un elemento di grande attenzione per tutto il settore ”.

La crescita in Spagna

La Spagna, a dirlo sono i numeri, resta “un’area di grandissimo interesse”. Il Paese iberico nel 2022 ha messo a terra e connesso 7,2 GW di capacità fotovoltaica contro i 2,3 GW dell’Italia (di cui oltre il 60% grazie al Superbonus); nel primo semestre 2023 siamo rispettivamente a 3,8 GW (che peraltro non includono la componente dell’autoconsumo) contro 1,8 GW. Ghiselli spiega questo gap sottolineando che, al di là del tema autorizzativo, “la Spagna ha avviato un percorso molto più deciso sugli impianti di grandi dimensioni, trovando un equilibrio sull’uso del terreno anche grazie a un’orografia più favorevole. Anche in Italia dovremmo trovare una soluzione coerente alla nostra realtà: l’agrivoltaico. Proprio per la conformazione del nostro territorio, potrebbe diventare una delle forme più incisive di solare”. Di recente, proprio in Spagna, Ef Solare ha avviato la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico di Bolarque, nella regione di Guadalajara, che avrà una capacità installata di 126 MW e arriverà a coprire i consumi di 63mila famiglie iberiche. Una volta terminato il cantiere, a sua volta a impatto zero, (previsione agosto 2024) sarà il più grande asset dell’azienda nel Paese, dove c’è comunque un bel pacchetto di progetti, circa 1 GW, in fase di autorizzazione. Di recente, sono riemersi anche i rumors su una possibile aggregazione tra Ef Solare e Sorgenia, entrambi controllati da F2i con soci di minoranza istituzionali come Credit Agricole Assurances e il fondo Asterion (in passato si era parlato di un coinvolgimento nell’operazione anche di 2i Rete Gas che appare ora però non più attuale). Sul punto Ghiselli è molto chiaro: “Partiamo dal senso industriale: Ef Solare è sicuramente un’eccellenza nel fotovoltaico in Italia e la transizione energetica verso le energie rinnovabili richiede la convergenza e la gestione congiunta di varie tecnologie. Ipotizzare un percorso di aggregazione è ovviamente di competenza dell’azionista, ma sono certo che qualsiasi decisione andrà verso la valorizzazione delle grandi competenze sviluppate da Ef in questi anni”.