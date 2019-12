Effetti globali dal Green deal europeo

Il Green deal europeo potrà, inoltre, eventualmente ispirare iniziative analoghe nel mondo, divenendo esempio di come perseguire la neutralità climatica sia non solo tecnicamente fattibile, ma anche economicamente e politicamente possibile.

Per essere chiari, quello del Green deal europeo non sarà affatto un percorso facile. Si pensi solo a come, proprio nel giorno seguente la presentazione del piano da parte della von der Leyen, i Paesi europei non siano riusciti, per la seconda volta, a ottenere il sostegno unanime all’obiettivo della neutralità climatica al 2050. Anche stavolta, a mettersi di traverso è stata la Polonia, in un tentativo di alzare la posta in gioco e ottenere maggiori fondi per sostenere la transizione delle sue regioni carbonifere. Si ritenterà il compromesso, per la terza volta, al Consiglio europeo del prossimo giugno.

Perseguire la neutralità climatica al 2050 comporta una vera e propria rivoluzione dei nostri sistemi energetici, abitativi, industriali e di trasporto. Come in ogni rivoluzione, è chiaro che vi saranno vincitori e vinti. Il Green deal europeo ha la responsabilità di fornire un chiaro orientamento ai cittadini e alle imprese sulla direzione del processo di decarbonizzazione, mettendo in atto tutti i meccanismi necessari a garantire che i segmenti più vulnerabili della società siano sostenuti in questo percorso e non lasciati indietro.

Per rendere il Green deal europeo politicamente sostenibile nel tempo, è tuttavia necessario essere onesti e trasparenti sulla sua natura. La tentazione di promuovere questa iniziativa come una nuova strategia di crescita per l’Europa è politicamente comprensibile, ma economicamente alquanto opinabile.

In buona sostanza, il Green deal non va considerato come un potente bazooka economico, ma piuttosto come un efficiente meccanismo di riallocazione, volto a re-indirizzare flussi di investimenti da asset tradizionali ad asset green, e a facilitare la necessaria riconversione dei posti di lavoro interessati da questo re-indirizzamento. Ad esempio, ciò significa promuovere il passaggio dal carbone alle energie rinnovabili, assicurando ai minatori o agli addetti alle centrali a carbone di essere formati e inseriti in nuove realtà lavorative.