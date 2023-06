Effetto 14esima sui consumi: vale 6,8 miliardi. Un italiano su due la spenderà in viaggi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Arrivano le quattordicesime. Tra la seconda metà di giugno e la prima settimana di luglio circa 10 milioni di italiani riceveranno una mensilità in più, per un totale di circa 14 miliardi di euro. Un'iniezione di liquidità consistente che potrebbe generare 6,8 miliardi di euro di consumi delle famiglie.

Il sondaggio Confesercenti-Ipsos

A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto con Ipsos. Per i consumi sarà una spinta considerevole, che si riverserà soprattutto sul turismo: tra gli utilizzi più indicati in assoluto per la mensilità aggiuntiva c’è infatti la voce vacanze, scelta dal 51% degli intervistati e per la quale l’associazione dei commercianti stima che verranno usati 3,7 miliardi di euro.

Loading...

Turismo: il settore corre dopo la grande crisi

Segue, al 25% l’intenzione di investirla nello shopping durante i saldi estivi - per circa 1,8 miliardi di euro -, mentre un ulteriore 18% indica che la impiegherà per l’acquisto di altri prodotti (1,3 miliardi).

Il peso di debiti e spese obbligate

Una buona parte delle restanti risorse, però, - rileva Confesercenti dal sondaggio Ipsos, circa 4,7 miliardi di euro, - verrà impiegata per saldare conti in sospeso o pagare spese obbligate: il 21% risponde che userà almeno una parte della quattordicesima per pagare debiti, per un totale di circa 1,5 miliardi di euro; il 15% per pagare mutui e finanziamenti (poco più di 1 miliardo di euro), voce di spesa aumentata nell’ultimo anno per via dell’aumento dei tassi di interesse.

Un altro 15% degli intervistati, invece, investirà parte delle risorse in più per pagare centri estivi o vacanze studio per i figli (1.106 milioni di euro circa), mentre il 14% sceglierà spese legate alla sanità o alla salute (1.018,7 milioni di euro).