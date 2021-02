Effetto 3D sul cruscotto ma senza distrazioni di Si.Pi.

La tecnologia al servizio della sicurezza. L’edizione 2021 del Ces di Las Vegas ha svelato una lunga serie di novità in grado di ridurre distrazioni a bordo. Infatti diversi studi sulla sicurezza stradale mostrano come la distrazione del conducente sia tra le principali cause di incidenti in tutto il mondo.

Per Continental è quindi fondamentale progettare soluzioni intuitive di user experience che forniscano ai conducenti i giusti contenuti e le funzioni di cui hanno bisogno riducendo al minimo le distrazioni nell’abitacolo. Per questo motivo al Consumer Electronic Show 2021, Continental ha presentato una nuova soluzione per portare la navigazione in tre dimensioni all’interno dei veicoli. La novità è stata sviluppata nsieme a Here, azienda di servizi e tecnologie di dati di tipo geografico e di mappatura per il settore automobilistico, e Leia, fornitore di soluzioni per display olografici in ambito mobile.

L’obiettivo della collaborazione tra le aziende è offrire all’utente un’esperienza a bordo del veicolo nuova, sicura e intuitiva, e arricchita da una novità: il sistema di navigazione Natural 3D. Le rappresentazioni topografiche in tre dimensioni degli edifici e del territorio create da Here sono visualizzate sui display Continental posti all’interno dell’abitacolo grazie alla tecnologia Lightfield di Leia. Normalmente però le riproduzioni 3D richiesto speciali visori, soluzione non adatta all’uso in auto.

Al contrario la soluzione soluzione integrata di Continental consente una visione stereoscopica delle mappe in maniera naturale, senza la necessità di indossare specifici occhiali o l’ausilio di sensori di tracciamento oculare. La tecnologia Lightfield rende accessibile l’effetto 3D da varie angolazioni, pertanto, sia il conducente che i passeggeri possono godere delle grafiche tridimensionali.I contenuti che rendono possibili queste riproduzioni provengono da Here Premier 3D Cities, un insieme di mappe e grafiche 3D altamente dettagliate rappresentanti la topografia di 75 centri urbani in tutto il mondo, che sono completamente interattive e personalizzabili.

Mettendo insieme il Natural 3D Display di Continental, la tecnologia Lightfield di Leia e le mappe 3D Here, le aziende hanno creato una soluzione comune che vogliono integrare nella prossima generazione di veicoli, con l’obiettivo di lavorare direttamente con le case automobilistiche.