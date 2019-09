Effetto Bce, tassi sotto zero per un terzo dei bond emergenti in euro

IL RALLY DEI BOND EMERGENTI Performance da inizio anno dell'indice Pimco Global Advantage Em Bond e dell'indice azionario Msci Em. Dati in percentuale (Fonte: S&P Market Intelligence)

Il grosso di questi titoli risulta emesso da Paesi dell’Europa centro-orientale che fanno parte dell’Unione europea ma non hanno aderito all’euro e che formalmente vengono considerati Paesi emergenti anche se possono vantare un merito di credito di tutto rispetto. Il caso tipico è quello della Polonia (rating A) che ha fatto diverse emissioni in euro che oggi sui mercati secondari quotano a rendimenti negativi. Anche su scadenze medio-lunghe come nel caso di un titolo emesso a gennaio 2010 per un controvalore di 3 miliardi di euro che scade nel 2015 che rende -0,29 per cento.

Oltre ai Paesi dell’Europa dell’Est nell’elenco di chi ha emesso titoli che oggi trattano a tassi sotto zero ci sono diverse istituzioni sovranazionali come l’Asian Development Bank o l’African development Bank . Molto attive poi sono le banche commerciali australiane che in questi anni hanno fatto diverse operazioni di rifinanziamento in euro emettendo titoli a tassi negativi. Anche in questo caso si tratta di emittenti che hanno un rating relativamente alto. Non mancano tuttavia i casi di titoli collocati da emittenti con rating spazzatura (Sotto la soglia della tripla B) come nel caso della Digi Communications, società di telecomunicazioni con base in Romania, o la banca polacca PKO Bank Hipoteczny.