Effetto Brexit, cresce la spinta indipendentista in Scozia e Irlanda Il trionfo di Boris Johnson è offuscato dalle pulsioni indipendentiste che crescono in Scozia e Irlanda. I nazionalisti pro-europei dello Scottish National Party sono sul piede di guerra e chiederanno un secondo referendum entro l'anno prossimo

Nicola Sturgeon (Afp)

Boris Johnson ha vinto e stravinto, ma un'ombra offusca il suo trionfo. L'ombra ha la forma e le dimensioni della Scozia, che torna a reclamare l'indipendenza dal Regno Unito.



Il partito indipendentista scozzese, l'Snp, da sempre filo-europeo, ha fatto una campagna giocata su due temi: no a Brexit e diritto all'indipendenza per la Scozia. Il partito ha dominato le elezioni, conquistando 48 seggi su un totale di 59, tredici in più del 2017, mentre i Tories hanno perso oltre metà dei seggi fermandosi a sei.



La premier scozzese Nicola Sturgeon ha subito dichiarato che i risultati dimostrano che gli elettori «vogliono che la Scozia possa determinare il suo futuro e non debba sopportare un Governo conservatore per il quale non ha votato e non debba accettare di vivere fuori dall'Unione Europea».



La Scozia in pressing per un secondo referendum

La Sturgeon intende chiedere a Johnson il via libera a un secondo referendum sull'indipendenza già il prossimo anno, dato che spetta al Governo di Londra autorizzare il voto. La combattiva leader dell'Snp sa che il premier britannico respingerà la richiesta, ma non potrà ignorare a lungo quella che ha definito «una questione di democrazia».



Johnson è estremamente impopolare in Scozia perché considerato un esponente del nazionalismo inglese che ha sempre guardato gli scozzesi dall'alto in basso. Brexit è altrettanto invisa, dato che due terzi degli scozzesi nel 2016 avevano votato a favore di restare nella Ue e non hanno cambiato idea. Nel 2014 invece il 55% degli scozzesi aveva votato a favore di restare parte del Regno Unito, deludendo le speranze dell'Snp al Governo a Edimburgo.