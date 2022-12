Effetto caro bollette su negozi e bar in affitto: come evitare le morosità

Pattuire quindi con il proprio locatore già da oggi una definitiva riduzione del corrispettivo della locazione non appare affatto fuori luogo, vuoi sino alla legale scadenza del contratto in corso, vuoi con la stipula di uno nuovo.

Anche in questo caso, la richiesta in tale direzione del conduttore trova valido fondamento nella legge, laddove l’articolo 1467 del Codice civile, venendo a ben vedere in soccorso del locatore, gli concede la possibilità di offrire migliori condizioni per mantenere in vita il contratto.

Non è certo ora consigliabile ai locatori di respingere le proposte “di soccorso” che provengono dai loro conduttori: oggi un immobile sfitto costa in termini di imposte e di spese condominiali, senza ignorare che, ottenutane la liberazione, non sarà poi così facile trovare un altro conduttore alle medesime originarie condizioni contrattuali.

La recessione dal contratto

Nemmeno da sottovalutare l’ipotesi per il conduttore di un immobile a uso diverso dall’abitazione di recedere dal contratto in ogni momento durante il corso del rapporto locatizio in presenza di gravi motivi che giustificano il recesso.

La legge tutela, dunque, l’ipotesi in cui interviene, da un lato, uno squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto e, dall’altro, la riconducibilità di tale squilibrio a eventi straordinari e imprevedibili che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale.