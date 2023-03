Effetto “caro energia” sulla meccanica: produzione -0,4% nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’effetto della guerra, con il rialzo dei prezzi energetici e il caro materie prime si è fatto sentire sulla meccanica che nel 2022 ha ridotto la produzione dello 0,4% rispetto al 2021, un risultato sostanzialmente in linea con quello registrato dall'intero comparto industriale (-0,3%), dopo un andamento altalenante durante l'anno. Nel quarto trimestre 2022 si è attenuata la fase negativa, e la produzione metalmeccanica è aumentata dell'1,3% rispetto al terzo. Nel confronto tendenziale con l'ultimo trimestre del 2021, invece, tra ottobre e dicembre c'è stata una variazione del +0,2% (dopo che i due trimestri precedenti avevano chiuso con cali tendenziali).



Il 2022 in crescita nel resto d’Europa

L'indagine congiunturale di Federemeccanica evidenzia come l’Italia viaggi in controdenza con il resto d’Europa, considerando che nella media dell'anno, il -0,4% dell'Italia, si rapporta con una Ue a 27 dove si è registrato un incremento tendenziale del 2,8%, in Spagna l’aumento è stato del 3,7%, in Francia del 2,2% e in Germania dell'1,8%.

«Non avremmo voluto vedere un segno meno davanti al dato della produzione industriale del 2022 - ha commentato il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin-, non vorremmo continuare a vedere nei nostri bilanci quella significativa stretta sui margini determinata in larga misura dai costi dell'energia e delle materie prime».

Perdita a due cifre per la metallurgiaIl risultato italiano è dovuto ad andamenti differenziati tra i vari comparti, con riduzioni produttive a due cifre per la metallurgia negli ultimi due trimestri del 2022 (-16,5% nel quarto trimestre 2022 sul 2021), un calo per i prodotti in metallo (-5,4%), l'incremento di autoveicoli e rimorchi (+8,2%), altri mezzi di trasporto (+5,2%) macchine e apparecchi meccanici (+ 3,6%).

