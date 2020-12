Effetto cassa Covid, per operai e impiegati 89 euro in meno Nel primo semestre 2020 stipendi in picchiata: per i quadri perdita mensile di 350 euro netti - Salary review congelate, nel 2021 il welfare leva strategica di Cristina Casadei

(AdobeStock)

Novanta euro netti, forse, sono poca cosa in tasca a un manager. Ma in tasca a un operaio o a un impiegato significano, forse, una spesa, un paio di scarpe o un capo di abbigliamento. O, se moltiplicati per i 12 mesi dell’anno, le vacanze. In più o in meno? Con la pandemia, in meno. Quindi minore potere di acquisto. E meno consumi. Lo stipendio netto percepito da impiegati e operai, in media, nei primi sei mesi di quest’anno è stato più basso di 89 euro rispetto all’anno prima, soltanto se si considera l’effetto della cassa integrazione. A cui si dovrà aggiungere, in prospettiva, il congelamento dei premi. Quelli raggiunti nel 2019, da corrispondere nel 2020, essendo stati maturati pre Covid sono stati riconosciuti, ma l’anno prossimo, è difficile pensare che sarà così. I lavoratori che, però, hanno visto una riduzione percentuale più significativa delle loro buste paga sono stati i quadri che in media hanno perso circa 350 euro al mese. E i dirigenti? In alcuni casi, che abbiamo raccontato sul Sole 24 Ore, si è assistito ad una riduzione delle loro retribuzioni su base volontaria, ma non ci sono dati statisticamente rilevanti su quanti siano stati. E sul quantum.

Il contesto

Per capire le ragioni di questi numeri, in premessa, bisogna analizzare il contesto. Miriam Quarti, senior consultant e responsabile dell’area reward&engagement di Odm consulting che ha elaborato i dati del 28esimo rapporto 2020, spiega che «la crisi sanitaria che ha colpito il paese a inizio 2020 ha avuto un forte impatto sul mercato del lavoro e sul mondo imprenditoriale, causando una riduzione del tasso di occupazione, passato al 57,5% del 2020 contro il 59% del 2019, il più alto livello misurato negli ultimi 5 anni. E anche una brusca riduzione del trend di crescita delle retribuzioni, che dopo un generale aumento per tutte le categorie professionali nel 2019, restano sostanzialmente stabili, o con variazioni minime, nel primo semestre dell’anno in corso».

Le differenze tra i settori

Non tutti i settori e non tutte le aree del paese sono state colpite allo stesso modo. A livello generale i comparti che sono cresciuti sono corrieri, trasportatori e in generale l’area della logistica, la grande distribuzione food, la farmaceutica, l’alimentare, l’energia elettrica, gas, acqua, le telecomunicazioni, i servizi e consulenza Ict e digital. I comparti che, invece, hanno visto un trend più negativo sono l’industria del mobile, il tessile, l’alberghiero, i pubblici esercizi, l’industria dell’abbigliamento e della moda e il commercio al dettaglio.