Effetto Conte bis, il calo dello spread regala 2,4 miliardi alle banche

Nell’ultimo anno di estrema volatilità, le banche hanno cercato di correre ai ripari spostando un po’ di titoli nell’ultima categoria: quella che non fa male. UniCredit, per fare un solo esempio, nel settembre 2018 aveva circa 8 miliardi alla voce “tenere fino alla scadenza”, mentre ora ne ha 18 miliardi. Questo ha ridotto la sensibilità del bilancio di UniCredit alla variazione dei prezzi dei BTp del 27-28%. E un trend simile accomuna tutte le banche. Questo significa che oggi beneficiano meno del calo dello spread dei BTp rispetto a quanto non soffrivano solo un anno fa. Ma ugualmente 100 punti base di “sconto” sullo spread un impatto positivo ce l’ha. Forte.

Il più importante è proprio sul capitale di migliore qualità Cet1. Per Intesa Sanpaolo 100 punti base in meno di spread significano 30 punti base in più di Cet1: di fatto è come se Intesa da agosto avesse aumentato il capitale di circa 840 milioni di euro. Per UniCredit il beneficio è di 25 punti base: questo significa circa 950 milioni di capitale in più. Per Mps 240 milioni, per Banco Bpm circa 180 e per Ubi Banca 210. Mps nella semestrale mostra anche l’impatto sui titoli presenti nel trading book: in questo caso 100 punti base di spread le regalano un utile di circa 10 milioni. Ovviamente questa è una buona notizia solo se porterà benefici ai clienti delle banche: famiglie e imprese. Più capitale significa infatti per le banche più capacità di erogare credito. Solo così il calo dello spread diventerà una vittoria per tutti. Manna per tutti.