Effetto coronavirus: carcere più lungo per chi attende il giudizio Sono più di 9mila i detenuti in custodia cautelare che resteranno più tempo in cella per la sospensione delle udienze e che non andranno ai domiciliari con lo «svuota carceri» di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei

Si allungano i tempi della custodia cautelare per tutti coloro che attendono il primo giudizio, in carcere o agli arresti domiciliari. L’estensione è ancor più pesante per le 9.233 persone che stanno scontando in cella la detenzione cautelare e alle quali non si applicano nemmeno le nuove norme “svuota carceri”, introdotte per ridurre il sovraffollamento ma indirizzate solo a chi è già stato condannato e ha pene residue fino a 18 mesi.

Sono gli effetti delle misure introdotte dal Governo con il decreto legge “cura Italia” (18/2020) che, per contenere il contagio da coronavirus, ha sospeso fino al 15 aprile le udienze e i termini di durata massima della carcerazione preventiva.

In cella, in attesa del primo giudizio, c’è quasi un sesto della popolazione carceraria e cioè 9.233 detenuti su 58.592 (la capienza regolamentare a fine febbraio era di 50.931). Molti, anche se i numeri sono in calo grazie all’intervento della magistratura di sorveglianza che, visto l’alto rischio di diffusione del contagio nelle carceri sovraffollate, sta cercando di ridurre le presenze in cella. A fine febbraio le persone in carcerazione preventiva erano infatti 9.920, mentre i detenuti complessivi erano 61.230.

Niente «svuotacarceri»

A chi è detenuto in carcere in custodia cautelare non si applica la norma “svuota carceri” introdotta sempre dal decreto “cura Italia” per ridurre le presenze in cella: una forma speciale di detenzione domiciliare utilizzabile fino al 30 giugno che ricalca la “normale” detenzione domiciliare prevista dalla legge 199/2010.

Entrambi gli strumenti permettono infatti di passare a casa le pene (anche residue) sotto i 18 mesi: valgono quindi solo per chi è già stato condannato e non per chi è in attesa del primo giudizio.