Effetto Coronavirus sul cashless: anticipato al 2021 il sorpasso dei pagamenti digitali sui contanti La spinta pandemia: il superamento in valore delle transazioni smart su quelle con cartamoneta ipotizzato nel 2022 potrebbe arrivare quest’anno di Davide Colombo

Al via i saldi invernali, tra zona rossa e calendario rebus

La spinta pandemia: il superamento in valore delle transazioni smart su quelle con cartamoneta ipotizzato nel 2022 potrebbe arrivare quest’anno

3' di lettura

Una previsione di qualche tempo fa degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano indicava nel 2022 l’anno del probabile sorpasso dei pagamenti effettuati con carte di credito/debito rispetto a quelli con le banconote. Un sorpasso in valore, visto che nel 2019 il cash viene utilizzato per il 55% delle transazioni, piuttosto significativo per un Paese in cui l’uso delle card negli ultimi anni è cresciuto molto velocemente ma che resta pur sempre in coda alle classifiche europee, con 77 operazioni di pagamento digitali con carta l’anno per abitante contro le 150 della media dell’Eurozona.



Sorpasso nei primi mesi del 2021

Ebbene il passaggio della pandemia Covid-19, si apprende ora da nuove analisi, ha accelerato i tempi e potrebbe aver fatto scattare il sorpasso già alla fine del 2020 o al massimo nei primi mesi del 2021.

Tra i tanti effetti permanenti di questa crisi potrebbero rientrare anche le nuove abitudini di pagamento sperimentate dagli italiani nei mesi di blocchi e delle chiusure anti-contagio. In quelle settimane drammatiche, per fare un esempio, i prelievi di banconote sono crollati, comportando una riduzione del 20% nel primo semestre, mentre i pagamenti con le carte sono calati nello stesso periodo solo del 4%.

E nei mesi successivi il trend dei pagamenti online o nei punti vendita effettuati senza cartamoneta si sono mantenuti elevati in nome (anche) degli inviti a ridurre al massimo le occasioni di contatto.

Loading...

Un tentativo di misurazione di questi mutamenti nelle scelte dei consumatori è stato realizzato da tre esponenti della Banca d’Italia in forza presso il Dipartimento “Circolazione Monetaria e Pagamenti al dettaglio”, e i risultati sono stati raccolti in un Occasional paper appena pubblicato (Questioni di Economia e Finanza, n. 591 – dicembre 2020 “A Game changer in payment habits: evidence from daily data during a pandemic”, di Guerino Ardizzi, Andrea Nobili e Giorgia Rocco).

LA SPINTA SUL CONTACT-LESS Transazioni conctat-less in % sul totale (Fonte: Banca d'Italia)

L’analisi ha preso le mosse da osservazioni di variabili ad elevata frequenza indicative del sentiment della popolazione (le ricerche web registrate da Google Trends con parole come “pagare coronavirus” o “banconote coronavirus” o “contatti coronavirus”) incrociate con le informazioni raccolte dal sistema di compensazione multilaterale Bi-Comp di Bankitalia, che registra i bonifici, gli addebiti diretti e i pagamenti effettuati con card i cui saldi sono inviati per il regolamento in Target2.

Contante sempre più ai margini

Le evidenze raccolte vanno tutte nella stessa direzione e sono state messe a fuoco, tra l’altro, guardando all’andamento di un indicatore, il “cash-card ratio”, che misura il rapporto tra prelievi giornalieri di banconote effettuati preso gli Atm con i pagamenti con card nei punti vendita. Il contante sembra essere sempre più marginalizzato alle piccole transazioni, mentre per tutto il resto prende sempre più campo il digitale, facilitato oltretutto dalle nuove modalità contactless o di utilizzo di smartphone con dematerializzazione della carta di pagamento.