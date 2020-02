Effetto Coronavirus, per Danone i danni ammontano a 100 milioni di euro A soffrire maggiormente - secondo il principale produttore di yogurt del mondo - la divisione acque nel primo trimestre in Cina, che per la multinazionale rappresenta il secondo mercato di S.Mar.

1' di lettura

Cento milioni di euro (109 milioni di dollari) di vendite perse. A tanto ammonterebbero secondo Danone i danni da Coronavirus sul proprio business nel 2020. A soffrire maggiormente - secondo il principale produttore di yogurt del mondo - la divisione acque nel primo trimestre in Cina, che per la multinazionale rappresenta il secondo mercato. «Mentre attualmente non possiamo prevedere la durata e l'estensione dell'impatto di COVID-19, rimaniamo estremamente vigili e monitoriamo attentamente la situazione ogni giorno, lavorando a stretto contatto con le autorità locali», ha dichiarato Danone in una nota.

Revisione delle stime

La stima dei danni da Coronavirus e il confronto con le performance incassate nelle divisioni baby food e acque nel Paese asiatico nel quarto trimestre 2019 , hanno quindi indotto la multinazionale a rivedere le stime per il 2020, con nuovi outlook che indicano una crescita dell'utile netto per azione intorno al 5%. Nel complesso il 2019 ha registrato un calo degli utili, con un risultato netto di 1,9 miliardi (- 18%). A pesare anche gli investimenti realizzati nella cinese Yashili (latte in polvere). L'anno si è chiuso con ricavi a 25.287 miliardi di euro, in aumento del 2,6%.



Negli ultimi anni la multinazionale leader nel comparto agroalimentare ha puntato sulla diversificazione del portafoglio, lanciando prodotti - in rapida crescita - contenenti probiotici, proteine e ingredienti a base vegetale. Uno sforzo fatto per compensare la crescita più lenta dei prodotti lattiero-caseari.