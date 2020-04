Effetto coronavirus: nel Def crollo del Pil a -8% e debito record a quota 155-160% Si allungano ancora i tempi del decreto da 70-75 miliardi. Deficit oltre l’8 per cento di Marco Rogari, Gianni Trovati

Patuanelli: «Verso aperture regionalizzate»

Prosegue incessante il tourbillon di riunioni tecniche e politiche per la definizione della nuova manovra anti-crisi. Ma continua anche il bradisismo del calendario che ora vede il rischio concreto di slittamento a giovedì-venerdì del consiglio dei ministri con Def e relazione sul deficit aggiuntivo, e fa quindi crescere il rischio di approvazione a maggio di quello che nasceva come «decreto Aprile». Un provvedimento da 70-75 miliardi, per circa 40 offerti appunto dal nuovo disavanzo da far approvare in Parlamento.

Un Def light nella forma ma pesante nella sostanza

L’allungamento dei tempi sembra essere il refrain di questi giorni. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento D’Incà ha già annunciato che le Camere voteranno non prima del 29-30 aprile la richiesta di ulteriori, consistenti spazi di disavanzo, insieme al nuovo Def probabilmente limitato al 2020-21. Un Def “light” nella forma ma pesante nella sostanza. Perché dovrà ufficializzare un deficit verso l’8-10%, gonfiato da un crollo del Pil intorno all’8%, e un debito fra il 155 e il 160% (Goldman Sachs calcola 161%). Ma dovrà indicare anche un rimbalzo per il prossimo anno (+6%, con un deficit comunque non inferiore al 4%) in un’altalena che porterebbe anche ad archiviare le clausole Iva (Sole 24 Ore di domenica).

Sul calendario aleggia il negoziato con l’Europa

Camera e Senato, che avevano previsto di chiudere la partita entro questa settimana, dovranno aggiornare i calendari, prevedendo con tutta probabilità il tradizionale ciclo di audizioni sul Def. Ma lo scostamento del deficit dovrebbe muoversi lungo lo stesso solco verso una votazione unica.

A condizionare la complessa gestazione degli interventi anti-crisi è anzitutto il negoziato con l’Europa. Anche perché proprio dal Consiglio europeo di giovedì dovrebbe uscire il verdetto sulle misure comunitarie per arginare le ampie falle nell’economia che sta aprendo la diffusione del Coronavirus.