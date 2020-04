Effetto Coronavirus, i nuovi bilanci Un focus per approfondire gli effetti delle norme emanate per l'emergenza Covid19 sui bilanci

(Flavio Lo Scalzo)

L'emergenza coronavirus cade nel pieno del periodo di chiusura dei bilanci aziendali. Per questo le norme emanate per l'emergenza, come il decreto Cura Italia, si occupano anche dei bilanci in chiusura. A partire dalle assemblee dei soci necessarie per approvarli, che ora si svolgono in modalità a distanza.

Ma l'emergenza avrà un'onda lunga che toccherà anche i bilanci quantomeno dell'anno prossimo. Inducendo il legislatore a sospendere, per esempio, alcune norme ordinarie del Codice civile sulle misure che normalmente devono scattare a tutela del patrimonio aziendale in caso di perdite consistenti.

