Effetto Coronavirus sui parafarmaci: per l’alcol vendite su del 347% Indagine Nielsen: le vendite di farina sono cresciute dell’82%. Nel complesso quelle della grande distribuzione organizzata (Gdo) hanno registrato un trend a doppia cifra, rispetto alla stessa settimana del 2019: +12,2% a valore a parità di negozi di Andrea Carli e Andrea Gagliardi

Emergenza Coronavirus: balzo delle vendite di parafarmaci nella grande distribuzione (foto Ansa)

2' di lettura

Emergenza Coronavirus: balzo delle vendite di parafarmaci. Nella settimana tra lunedì 24 febbraio e domenica 1° marzo - mette in evidenza un’indagine Nielsen, una società di misurazione e analisi dati sull’andamento dei consumi - è stato registrato un aumento delle vendite delle categorie del Cura Casa (+24,9%), trainate in particolare dal segmento Commodities (alcol denaturato: +347%, candeggina +87,8%); ma anche del Cura Persona (+19,6%), in particolare il parafarmaceutico (+148%), la carta igienica (+22,7%, preponderante però in termini di fatturato), le salviettine umidificate (+260,3%), i fazzolettini di carta (+31,7%). Da segnalare anche la crescita di sapone per le mani, liquido e solido, con un trend del +83,5% e i saponi intimi con un +35,1%.

In una settimana le vendite di farina sono cresciute dell’82%

Balzo delle vendite anche per il comparto alimentare, con aumento a doppia cifra di alcune categorie dalla drogheria alimentare a lunga conservazione, quali riso (+61%), pasta (+56,7%), conserve animali (+49,2%) e conserve rosse (+48,7%). In termini di valore, è la pasta a generare il fatturato maggiore. In aggiunta, nel comparto degli ingredienti base (+48,2%) spicca la farina (+82%, 6mila tonnellate in più rispetto alla stessa settimana dell’anno scorso) e nel comparto surgelati (+24,1%) spiccano i panati pesce (+33,7%) e i vegetali (+22,1%). Anche l’acqua in bottiglia registra una forte crescita, +19,3%.

In generale, le vendite della grande distribuzione organizzata (Gdo) continuano la crescita, ora con trend a doppia cifra, rispetto alla stessa settimana del 2019: +12,2% a valore a parità di negozi.

Vendite trainate dal Sud Italia

Se la settimana precedente era il Nord Ovest a trainare la crescita, durante la prima settimana di marzo, che si è conclusa domenica 1 marzo, è il Sud Italia a registrare gli incrementi più alti su base tendenziale: +15,8%. Seguono Centro e il Nord Est, con un +12,8% entrambi, e il Nord Ovest, in trend sempre molto positivo (+9,9%) ma, a questo giro, sotto la media nazionale.

In prima fila discount

A livello di format distributivi, la crescita è omogenea. Il trend maggiore si registra nei discount (+17,8%), seguiti subito dagli specialisti Drug (+17,5%). Anche i supermercati crescono a doppia cifra (+14,6%), così come i liberi servizi (+10,8%). In lieve frenata gli ipermercati, che registrano una performance positiva ma sotto-media (+7,1%), anche come conseguenza della chiusura di alcuni punti vendita nei centri commerciali.