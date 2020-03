Effetto coronavirus, voli cancellati e calo dei passeggeri del 30-40%

Flessione del 30% in Veneto

L’intero sistema degli scali veneti si è registrata una flessione del 30 per cento. Dal Veneto non si potrà volare nelle prossime settimane verso Israele, Giordania e Corea del Sud a causa delle restrizioni ai passeggeri italiani imposte da questi Paesi: è diminuito nelle ultime ore il ventaglio delle destinazioni raggiungibili dagli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso. «Tutto è funzionante come sempre - spiega Camillo Bozzolo, ha detto nei giorni scorsi il direttore commerciale aviation del Gruppo Save - ma stiamo soffrendo: nei primi tre giorni di questa settimana abbiamo registrato una flessione del sistema degli scali veneti del 30%». Dimezzati anche i voli Alitalia sullo scalo di Trieste.

Bari e Brindisi

La paura coronavirus ha mandato in sofferenza gli aeroporti di Bari e Brindisi. Le compagnie aeree stanno riducendo le frequenze dei collegamenti da e per la Puglia, Ryanair – in attesa di decidere se contrarre la propria offerta – ha messo in vendita biglietti a 4,99 euro. Ogni giorno, calcolano da Aeroporti di Puglia, circa mille viaggiatori, con punte anche di duemila, pur avendo acquistato un biglietto aereo preferiscono spontaneamente non presentarsi ai gate. Rinunciano al viaggio, quasi sempre si tratta di professionisti che si sono visti cancellare gli appuntamenti di lavoro al Nord. Voli semideserti ma anche bar, negozi, ristoranti: solamente nell’aeroporto di Bari, i commercianti denunciano perdite di incassi sino a cinquemila euro al giorno.

Secondo Aeroporti di Puglia, mediamente il 30% dei passeggeri che hanno già acquistato il biglietto decide di non partire più. Tradotto significa che su seimila passeggeri al giorno che prendono un volo da Bari, attualmente in 2mila rinunciano; a Brindisi, invece, su 3mila viaggiatori di media al giorno, poco meno di mille non si presentano al gate.

Liguria

Alitalia ha cancellato due voli giornalieri, sui sei operati ogni giorno dal lunedì al venerdì, sulla tratta Genova-Roma a partire dal prossimo 18 marzo. I due voli Genova-Roma sono quelli in partenza da Genova alle 6.20 e alle 10.05. Sono stati cancellati anche due voli provenienti da Roma su Genova. Lo comunica Aeroporto di Genova. La compagnia ha inoltre ridotto da quattro a tre i voli da Genova a Roma del sabato, a partire dal 21 marzo. Restano tre i voli in vendita la domenica.

