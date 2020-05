Effetto Covid-19, ecco il make-up perfetto con la mascherina Prodotti leggeri per il viso e focus sugli occhi. E il rossetto? Se proprio non si vuole rinunciare sceglierne uno mat a lunga tenuta. Meglio un balsamo labbra di Monica Melotti

In questo periodo di Covid-19 cambia anche il make-up, se prima ci truccavamo con dovizia tutto il viso, ora il trucco si focalizza soprattutto sugli occhi, poiché la mascherina copre la bocca. Con l'aiuto di Valter Gazzano, national make-up artist per Yves Saint Laurent, vediamo i vari step per un trucco perfetto a prova di mascherina.



La base

«La prima accortezza è di usare prodotti leggeri che non macchino la mascherina - spiega Gazzano -. Chi ama il fondotinta può continuare a usarlo, a patto che sia a lunga tenuta, no transfer, in grado di resistere diverse ore, oppure può optare per una formula a base di acqua, dall'effetto molto naturale. Indispensabile fissare la base con un leggero velo di cipria trasparente». Da provare: Touche Éclat All-In-One Glow Foundation YSL, la formula cremosa si trasforma in acqua e assicura una copertura molto naturale e Fondotinta Unico Essenza Universale Di Giovinezza Spf 15 di Collistar, dalla texture leggera e coprenza modulabile, indicato per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.



Focus sugli occhi

È la parte più in vista, quella che risalta subito, per questo il make up occhi deve essere ben studiato. «Cominciamo dalle sopracciglia, che incorniciano il volto, per definirle maggiormente è consigliato usare una matita o un delineatore in crema da applicare con il pennellino - continua il make-up artist –. Per valorizzare gli occhi, la scelta vincente è sempre l'eyeliner, io personalmente preferisco quello nero, che può essere applicato su una base di ombretto chiaro oppure lo si può allungare disegnando una punta alla fine dell'occhio. Un'altra valida alternativa è il kajal, lo si può applicare anche all'interno dell'occhio per dare maggiore profondità allo sguardo, oppure sulla rima ciliare inferiore sfumandolo per dare ampiezza. Come ombretti consiglio di scegliere una nuance chiara e una scura, le mie preferite sono il beige dorato e il marrone, che stanno bene a tutte, ma si può anche rischiare un color ruggine, da sfumare verso l'alto, per un tocco più incisivo. Infine tanto mascara, meglio quello a lunga tenuta, da applicare bene alle radici e poi con leggeri movimenti a zig-zag lungo le ciglia.

Da non dimenticare il correttore, a lunga tenuta, soprattutto per chi soffre di occhiaie e borse». Fedele alla missione di valorizzare le sopracciglia sono i prodotti Benefit, tra cui Goof Proof Brow Pencil & Precisely My Brow Pencil che hanno una tenuta impeccabile per 12 ore e sono waterproof. Per ciglia extra long, il Mascara Volume Effet Faux Cils the Curler Sparkling Top Coat di Ysl, per ravvivare lo sguardo gli ombretti Sequin Crush YSL dalle note metalliche arricchite di madreperla scintillante.



Terra&Blush

«La terra è una valida opzione al fondotinta, l'importante è applicare prima una crema base e un primer fluido, per completare si aggiunge una pennellata di terra abbronzante e il viso diventa radioso in un attimo. Chi ama il blush può applicarlo ma in modo leggero perché gli elastici potrebbero lasciare dei segni antiestetici. Un consiglio è di metterlo più in alto delle guance, ai lati del viso, tendenza intercettata sulle passerelle. Per farlo aderire meglio si può picchiettare la zona, usando i polpastrelli, con un rossetto e poi applicare sopra il fard.