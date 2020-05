Effetto covid-19 sull’export di orlogi in caduta libera ad aprile Le esportazioni elvetiche si sono infatti fermate nel mese a 328,8 milioni di franchi (310,1 milioni di euro), l'81,3% in meno rispetto a un anno prima di Lino Terlizzi

In aprile le riduzioni o i blocchi delle attività economiche legati al coronavirus hanno portato a una caduta verticale per l'export di orologi svizzeri. Le esportazioni elvetiche nel settore si sono infatti fermate nel mese a 328,8 milioni di franchi (310,1 milioni di euro), l'81,3% in meno rispetto a un anno prima.

Per l'insieme dei primi quattro mesi del 2020 la cifra è di 5,08 miliardi di franchi (4,79 miliardi di euro), in contrazione del 26,3% in rapporto allo stesso periodo del 2019. Dopo un gennaio ancora positivo, un febbraio in flessione contenuta e un marzo in discesa, aprile con il suo ampio effetto virus ha registrato inevitabilmente il crollo dell'export rossocrociato. Tra i mercati maggiori, solo la Cina, che aveva già avviato la ripresa delle attività, in aprile ha contenuto i danni.



Per la Federazione dell'industria orologiera svizzera i dati di aprile riflettono la situazione molto particolare determinata dal coronavirus, che ha anche impedito molti spostamenti e viaggi, e non possono essere presi come rappresentativi di una tendenza della domanda. Sembrano pensarla allo stesso modo per ora molti operatori del mercato, visto che questa mattina alla Borsa di Zurigo i titoli di Swatch Group e di Richemont – i due grandi gruppi elvetici del settore quotati – sono andati nettamente al rialzo dopo l'annuncio dei dati sull'export, in una seduta in cui l'indice svizzero Smi danza attorno allo zero.

Può sembrare paradossale un rialzo dopo cifre sull'export così in caduta, ma secondo molti analisti in realtà il mercato guarda già decisamente avanti, cioè ai possibili effetti per il settore della ripresa delle attività economiche in gran parte del mondo.



Tornando ai dati, questo l'andamento dei dieci maggiori mercati nel mese di aprile: Cina -16,1%, Hong Kong -83,2%, Stati Uniti -86,4%, Corea del Sud -68,6%, Giappone -85,9%, Germania -82,1%, Taiwan -53,7%, Olanda -54,4%, Singapore -92,3%, Emirati arabi uniti -89,2%.