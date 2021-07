Effetto Covid, nel 2020 crolla nel Lazio il consumo di beni durevoli

2' di lettura

Calano dell'11,1% i consumi di beni durevoli nel Lazio (tra i più pesanti in Italia, dove la perdita media si è attestata al 10,3%). Il dato emerge dall’Osservatorio Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia. Il trend è il risultato da una parte della forte contrazione del mercato della mobilità (auto nuove -13,8%, auto usate -15,3% e motoveicoli -18,9%), compensata solo in parte dalla crescita dei comparti tecnologici legati alla casa (information technology +27,7%, elettrodomestici +1,2% e elettronica di consumo +1,1%). Risultano in flessione, infine, sia i mobili (-12%) che la telefonia (-7,6%).

Il peso della crisi pandemica

«Le famiglie laziali nel 2020 hanno speso in durevoli 5,94 miliardi, vale a dire 744 milioni di euro in meno rispetto all'anno precedente - sottolinea il responsabile dell'Osservatorio Findomestic, Claudio Bardazzi -. L'andamento dei consumi riflette la trasformazione dello stile di vita innescata dall'emergenza pandemica con la digitalizzazione del lavoro e dello studio. La spesa media per nucleo famigliare è stata di 2.212 euro, inferiore ai 2.348 euro del dato nazionale. Al contrario il reddito pro capite (-1,5%) mostra una tenuta migliore rispetto al trend del Paese (-1,8%) e con un valore di 20.495 euro si colloca ampiamente al di sopra dei 19.415 euro della media italiana».

Il calo più pesante a Rieti, Viterbo e Roma

Bardazzi, inoltre, evidenzia: «A livello provinciale gli acquisti di durevoli si sono ridotti maggiormente a Rieti (-12,2%), Viterbo (-11,5%) e Roma (-11,3%), mentre le province di Latina (-9,2%) e Frosinone (-10,7%) hanno presentato un andamento relativamente migliore rispetto alla media regionale. In termini di spesa per famiglia il valore più elevato si è registrato nella capitale (2.266 euro), seguita da Frosinone (2.083), Viterbo (2.079), Rieti (2.050) e Latina (2.004)».