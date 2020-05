Effetto Covid sui conti Generali: utili in calo dell’84% Decisivo l’impatto delle svalutazioni di portafoglio per 655 milioni dovuto alle turbolenze di mercato innescate dalla pandemia

(Bloomberg)

Decisivo l’impatto delle svalutazioni di portafoglio per 655 milioni dovuto alle turbolenze di mercato innescate dalla pandemia

1' di lettura

le trurbolenze sui mercati finanziari legate alla pandemia di Coronavirus hanno comportato 655 milioni di svalutazioni nette sugli investimenti di Generali. Una posta che sommata al contributo di 100 milioni stanziati dal gruppo per il Fondo Straordinario Internazionale per l'emergenza da pandemia e del contributo nullo delle dismissioni «che l'anno scorso avevano generato plusvalenze per 128 milioni» ha pesato sul risultato netto del primo trimestre che si è chiuso con un calo dell’84% dell’utile che si è attestato a 113 milioni di euro.

Al netto degli effetti del virus la società vede «confermata la buona redditività del business con il risultato operativo in crescita a 1,44 miliardi (+7,6%), con una solida posizione di capitale». In netto miglioramento il combined ratio a 89,5% (-2 punti percentuale) mentre i premi lordi complessivi salgono dello 0,3% a 19,2 miliardi con un positivo andamento del segmento Danni (+4,0%) mentre il Vita cala del 25,2% a 3,1 miliardi.

Infine, il gruppo sottolinea «la solida posizione di capitale» con un Solvency Ratio al 196% dal 224% di fine anno.Per quanto riguarda il resto dell'esercito, Generali avvisa che «è troppo presto per valutare l'effetto sul settore assicurativo globale». In ogni caso «grazie al business mix e alla diversificazione prevede che il proprio operativo lordo sia resiliente nel 2020, sebbene in probabile flessione rispetto al 2019».

Previsto anche un impatto negativo sull'utile dalla debolezza dei mercati finanziari, principalmente per svalutazioni. Il gruppo «è al lavoro per ridurre significativamente i costi al fine di mitigare l'impatto della riduzione prevista sui ricavi».